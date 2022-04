The Witcher 3 next-gen è stato rinviato

Brutte notizie per chi stava aspetto al varco la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt: con un post sul Twitter ufficiale, CD Projekt ha confermato il rinvio del gioco.

Rivolto a chi non ha ancora goduto a pieno della serie di Geralt di Rivia, il capitolo per pS5 e Xbox Series X|S si farà attendere.

Sembra quindi certo che il nuovo capitolo avrà priorità assoluta, a scapito del “vecchio” Wild Hunt, stando a quanto reso noto dagli sviluppatori.

Via ResetEra, i commenti dei giocatori confermano purtroppo la notizia trapelata pochi minuti fa, la quale fa il punto sulla situazione.

«Abbiamo deciso di affidare al nostro team di sviluppo interno il lavoro rimanente sulla versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt», si legge nel post.

E ancora, «attualmente stiamo valutando la portata del lavoro da fare e quindi dobbiamo rimandare il rilascio fino a nuovo avviso.»

Sembra quindi che il gioco sia stato rinviato a tempo indeterminato, nonostante sia molto probabile che nelle prossime settimane possa essere rilasciata una data di uscita esatta.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

— The Witcher (@witchergame) April 13, 2022