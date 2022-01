The Witcher Stagione 2 entra nella classifica più importante di sempre

La Stagione 2 della serie Netflix di The Witcher è disponibile da diverse settimane in esclusiva sul catalogo streaming, al punto da riscuotere già un successo fuori scala.

Henry Cavill è infatti totnato a vestire i panni di Geralt di Rivia in questo nuovo ciclo di episodi, ispirati all’ormai leggendario franchise di The Witcher, già noto per la serie di videogame.

E se la Stagione 3 di The Witcher sarebbe già ai nastri di partenza, il secondo ciclo di puntate ha ora ottenuto un primo traguardo di un certo spessore.

Nonostante la serie sia finita addirittura sotto la lente di ingrandimento della PETA, sollevando non poche polemiche, il traguardo raggiunto in queste ore va sicuramente messo in conto.

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale Netflix e tenendo in considerazione solo gli show in lingua inglese, The Witcher Stagione 2 si è posizionata nella Top 10 della classifica dei migliori debutti per una serie originale Netflix.

Dal 3 al 9 gennaio lo show ha infatti registrato 57,340,000 ore visualizzate, risultando terzo in classifica, mentre è in Top 10 in ben 81 paesi in cui il servizio è disponibile (inclusa ovviamente anche l’Italia).

Nella classifica generale e relativamente ai primi 28 giorni di programmazione, The Witcher Stagione 2 è infatti all’ottavo posto con 462,500,000 di ore viste dagli utenti Netflix. Staremo a vedere se nelle prossime settimane la serie riuscirà a scalare altre posizioni, superando magari il risultato ottenuto dalla prima stagione.

