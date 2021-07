The Witcher Stagione 2 avrà un “nuovo” Geralt di Rivia

Lo scorso 9 luglio, durante il WitcherCon, Netflix ha alzato il sipario circa la data di uscita della seconda stagione di The Witcher.

Sia i fan del terzo capitolo della saga di videogiochi di CD Projekt che quelli della serie Netflix non vedono l’ora di tornare nel mondo fantasy ispirato alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.

E se l’uscita della Stagione 2 è relativamente vicina, da un altro lato i fan aspettano di scoprire molto di più sui personaggi che prenderanno parte allo show.

Considerando anche la presenza di Vesemir, così importante da ricevere un film a parte, gli occhi sono anche e soprattutto rivolti al personaggio interpretato da Henry Cavill.

A quanto pare, il Geralt che abbiamo visto nella prima stagione di The Witcher potrebbe non essere quello che vedremo nel prossimo ciclo di episodi.

Durante un’intervista riportata da Redanian Intelligence (via GamesRadar), Cavill ha infatti reso noto che Geralt sarà molto più loquace rispetto al passato.

«Ho pensato che [per la prima stagione, n.d.R.] fosse meglio che parlasse di meno e pensasse di più. Questa era l’intenzione ai tempi», ha spiegato Cavill.

Considerando che la serie Netflix amplierà e non poco la sua portata narrativa, Cavill ha ritenuto necessario un cambiamento.

Nello scenario della seconda stagione, a Kaer Morhen, condividerà il suo spazio tra persone che conosce, ragion per cui Geralt dovrà interagire e parlare molto di più con gli altri, visto e considerato che è un personaggio molto intellettuale. Non è un bruto.

Cavill ha infine aggiunto: «È molto facile cadere nella trappola di identificare Geralt come un pupazzo scontroso. Sebbene vi sia un aspetto comico in tutto questo, volevo allontanarmi da questa visione con la seconda stagione.»

Se volete saperne di più sull’attesa seconda stagione delle avventure di Geralt, Ciri e Yennefer, recuperate prima di subito il recap sulle pagine di SpazioGames!

Ricordiamo che in occasione della WitcherCon è stato rivelato un importante aggiornamento per quanto riguarda la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt, chiamata Complete Edition.

Infine, la showrunner della serie Lauren S. Hissrich ha anche rivelato che una terza stagione di The Witcher è già in cantiere.