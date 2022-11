The Witcher, i fan sono in rivolta: decolla la petizione per “salvare” Henry Cavill

La notizia arrivata soltanto la scorsa settimana dell’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher ha gettato nello sconforto la maggior parte dei fan, forse anche più di quanto Netflix e la stessa produzione potessero aspettarsi.

L’attore è stato infatti apprezzato enormemente dalla community per la sua interpretazione di Geralt di Rivia, resa possibile anche grazie a una passione mai nascosta per i romanzi e per i videogiochi ispirati (trovate l’edizione GOTY di The Witcher 3 su Amazon).

E potrebbe essere stata proprio questa la causa nascosta del suo addio: Cavill aveva infatti ammesso di non essere rimasto soddisfatto dei cambiamenti fatti al materiale di partenza e di aver lottato a lungo per provare a mantenere una maggiore fedeltà ai romanzi.

Ovviamente non possiamo sapere se sia realmente questa la causa della sua separazione con Netflix, ma resta il fatto che Henry Cavill ha già confermato che non sarà lui Geralt nella Stagione 4, lasciando così il posto a Liam Hemsworth. Una scelta che, come già apparso evidente negli istanti immediatamente successivi all’annuncio, non è andata affatto giù ai fan storici.

Come riportato da GamesRadar+, dopo aver manifestato tutto il loro sconforto in rete, adesso gli appassionati hanno deciso di lanciare una nuova petizione in rete sul popolare Change.org per chiedere a Netflix di ripensarci e fare di tutto per tenere Henry Cavill nel ruolo di Geralt.

Una petizione che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, ha già raggiunto oltre 38.000 adesioni: lo scopo della petizione, se non si riuscirà — come appare molto probabile — a tenere Henry Cavill nella serie di The Witcher è quello di mostrare alla produzione quanto i fan non vogliano vedere qualcun altro nel ruolo di Geralt.

La “minaccia” fatta a Netflix dalla community è infatti quella di abbandonare in massa la visione della serie TV dopo la conclusione della Stagione 3, se il suo addio non dovesse essere rettificato: decisione che appare molto improbabile, considerando che è stato lo stesso Cavill ad annunciare il sostituto, ma che se non altro dimostra quanto l’attore sia riuscito a conquistare i fan dello strigo.

Inutile sottolineare che la produzione della Stagione 4 non parte esattamente sotto i migliori auspici: il colosso dello streaming e lo stesso Liam Hemsworth dovranno fare di tutto per far cambiare idea ai fan, ancora enormemente delusi da quello che è apparso come un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità sulla produzione: nel frattempo, qualcuno ha già provato a immaginare l’aspetto di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt.