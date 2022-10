The Witcher, Cavill potrebbe aver rivelato il motivo del suo addio anni fa

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher ha lasciato abbastanza basiti sia il pubblico che gli addetti ai lavori, visto che a quanto pare nessuno di aspettava una notizia del genere.

Cavill tornerà in ogni caso nuovamente a vestire i panni di Geralt per la Stagione 3, ispirata all’ormai noto franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon).

Purtroppo, però, l’annuncio che a prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth ha sicuramente scontentato i fan di tutto il mondo.

Gli appassionati non hanno infatti mandato giù facilmente il boccone amaro, come dimostrano le proteste via social. A quanto pare, però, sembra proprio che Cavill avesse preannunciato il suo addio alla serie diversi mesi fa.

Cavill come Geralt.

La notizia, accolta quindi con critiche e persino minacce di boicottare lo show, è stata accompagnata da una domanda: perché Henry Cavill ha deciso di appendere le spade al chiodo?

Molti ipotizzano che questa partenza abbia a che fare con il fatto che Cavill ha firmato per tornare a vestire i panni di Superman nel DCU per diversi progetti attesi nei prossimi anni.

Di certo, interpretare l’Uomo d’Acciaio lascerebbe poco tempo per andare a caccia di mostri in tutto il continente. Tuttavia, altri hanno fatto notare che Cavill potrebbe averci già detto il motivo della sua uscita di scena anni fa.

There's no way @witchernetflix didn't see this coming. They knew how Henry felt, he was open about it. And they decided they didn't care. pic.twitter.com/IkATFy1wnu — Kaer Moron ⚔️☠️ (@IsaAfterDark) October 29, 2022

Come probabilmente saprete, Cavill è un grande fan di The Witcher, sia dei videogiochi di CD Projekt RED che dei romanzi originali di Andrzej Sapkowski. Ci sono diverse interviste che attualmente circolano sui social che suggeriscono che Cavill non era molto contento del modo in cui il materiale di partenza era stato trattato nello show di Netflix.

I fan hanno infatti scovato vecchie interviste con la showrunner Lauren S. Hissrich e Cavill che parlano chiaro: ci sarebbero ripetuti riferimenti al fatto che l’attore voleva rimanere fedele al materiale di partenza e allo stesso tempo lavorare per servire la visione della showrunner.

In precedenza Cavill aveva dichiarato di aver pianificato ben sette stagioni di The Witcher, a patto che la serie potesse continuare a raccontare grandi storie che onorassero il lavoro di Sapkowski.

Considerate alcune delle modifiche più sostanziali apportate alla storia nella seconda stagione e le recenti notizie secondo cui gli sceneggiatori “non amano” il materiale di partenza, è possibile che Cavill abbia deciso che era giunto il momento di voltare pagina.

Ricordiamo in ogni caso che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Se invece volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, vi suggeriamo di recuperare tutto quello che sappiamo sulla terza stagione.