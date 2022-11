Come sarà Liam Hemsworth come Geralt? Probabilmente così

Solo pochi giorni fa l’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher ha sicuramente sconvolto sia i fan che gli addetti ai lavori, visto che a quanto pare nessuno di aspettava un cambio di protagonista così all’improvviso.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la Stagione 3, ispirata all’ormai noto franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon), ma a quanto pare si tratterà del suo saluto al personaggio.

A prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ha sicuramente scontentato un gran numero di appassionati.

Nonostante Cavill avesse preannunciato il suo addio alla serie diversi mesi fa, la notizia è da accettare: ma come potrebbe apparire Hemsworth nei panni di Geralt? Qualcuno ha provato a immaginarlo.

Cavill come Geralt.

Il bravissimo artista australiano BossLogic, autore di alcuni tra i più bei fotomontaggi mai apparsi nell’Internet in questi anni, ha infatti immaginato Liam Hemsworth come Geralt di Rivia.

A seguito della notizia del recasting, Kode Abdo ha messo nero su bianco la sua versione del personaggio, con tanto di barba e cicatrice sul volto.

Poco sotto, il post originale di BossLogic:

Come fatto notare dallo stesso artista di Melbourne, Hemsworth come Geralt sembra essere una versione fantasy del personaggio Marvel di Thor, interpretato nell’MCU dal fratello Chris Hemsworth (difatti, la somiglianza tra i due è palese).

Staremo a vedere se l’aspetto del “nuovo” Geralt sarà in linea con quanto realizzato da BossLogic, e ci auguriamo davvero che sarà così.

Ricordiamo in ogni caso che, a seguito del recasting, gli appassionati non hanno mandato giù molto facilmente il boccone amaro, come dimostrano le proteste via social.

The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Se invece volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, vi suggeriamo di recuperare tutto quello che sappiamo sullo show.