The Witcher, i fan non hanno preso affatto bene l’addio di Henry Cavill

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher, comunicato a sorpresa durante la scorsa serata, è stato un autentico fulmine a ciel sereno per tantissimi appassionati: l’attore aveva infatti conquistato davvero tutti, dimostrandosi un Geralt di Rivia perfetto per il piccolo schermo.

Tuttavia, nonostante Cavill non abbia mai nascosto la sua forte passione per i romanzi dedicati e i videogiochi realizzati da CD Projekt (trovate l’edizione GOTY di The Witcher 3 su Amazon), alla fine non è riuscito a far conciliare i suoi nuovi impegni con le nuove stagioni dello show.

Così, l’attore ha dovuto annunciare a malincuore di aver deciso di rinunciare al ruolo dello strigo, annunciando che a prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth.

Una notizia che i fan non hanno affatto digerito: ovviamente non per la scelta del sostituto, ma per lo stesso addio che ha deluso buona parte della community, che ormai identificava la stessa serie unicamente con l’attore protagonista.

Henry Cavill non sarà l'interprete di Geralt nella Stagione 4.

Screen Rant ha infatti raccolto diverse testimonianze arrivate sui social a pochi attimi di distanza dall’addio: tantissimi fan si sono detti talmente sotto shock da aver promesso addirittura di non guardare più la serie dopo la conclusione della terza stagione.

Tra questi c’è anche il noto analista di mercato Benji Sales, che pur chiarendo di non voler offendere Liam Hemsworth sostiene che Henry Cavill «era perfetto per quel ruolo».

No offense to Liam Hemsworth but I gotta agree not sure I have any interest in a Witcher Series without Henry Cavill He was perfect in the role. Huge bummer he's leaving pic.twitter.com/1xsR2TnLiH — Benji-Sales (@BenjiSales) October 29, 2022

No disrespect to Hemsworth. But this is very disappointing news. Henry Cavill is a great Geralt because he understands and brings to life a character who is often perplexing. https://t.co/mmdIJI1TyG — kinfolklorepod (@kinfolklorepod) October 29, 2022

Alcuni fan sostengono invece che, se l’addio fosse davvero necessario, lo show avrebbe dovuto semplicemente concentrarsi su nuovi personaggi o storie secondarie, confermando il sentimento comune che Geralt di Rivia non potrebbe essere sostituito.

With this news I'm out after season 3 of #TheWitcher.

The show has already made some strange choices straying from the books but Henry was my reason to keep watching. He IS Geralt. Why not just focus the show on a different Witcher and leave the door open for a Cavill return? pic.twitter.com/7tIlw8hSVK — Aaron S Bailey ⚡ (@AaronBaileyArt) October 29, 2022

Henry Cavill not being Geralt is like Charlie Cox not being Matt Murdock pic.twitter.com/7otP8qI3AE — Parris (@vicious696) October 29, 2022

Ovviamente non potevano mancare anche divertenti meme sulla decisione, che sembrerebbe essere causata da un conflitto di impegni: Henry Cavill sta infatti tornando a indossare l’iconico mantello di Superman nell’universo DC.

this being henry cavill to geralt the moment he got the superman cape back pic.twitter.com/DojBlhMyhh — ceo of kory (@korysverse) October 29, 2022

Appare insomma evidente che la community avesse ormai imparato ad amare il Geralt di Rivia proposto da Netflix, al punto che molti fan si rifiutano perfino di provare a immaginare altri interpreti al suo posto.

È chiaro che naturalmente molti dei commenti più critici siano dovuti a una “ferita aperta” e dal fatto di non aver ancora effettivamente visto Liam Hemsworth in azione: l’augurio dell’attore — e anche della produzione, ovviamente — è che la Stagione 4 riesca a non far rimpiangere la brillante interpretazione di Henry Cavill.

In ogni caso, i fan di Geralt potranno continuare ad ammirarlo nella Stagione 3, che stando a quanto promesso dallo stesso attore avrà una dose di azione molto più elevata rispetto al passato.

In seguito toccherà a Liam Hemsworth fare del proprio meglio per riuscire a conquistare i fan, non soltanto nella quarta stagione ma anche nella quinta: è già arrivata una conferma sulle prossime stagioni da Netflix.