The Witcher e il medaglione: CD Projekt Red svela di che animale si tratta

Dall’annuncio del nuovo The Witcher, i fan si sono ovviamente scatenati cercando di scoprire più indizi possibili riguardo la nuova saga.

Le avventure di Geralt di Rivia sono terminate, ma CD Projekt Red non ha intenzione di lasciare fermo il suo franchise più famoso.

Che, lo sviluppatore ha tenuto a precisare, non seguirà con un The Witcher 4, perché questo nuovo progetto sarà effettivamente una nuova saga.

Di cui abbiamo visto solo un’immagine teaser che rappresenta un medaglione di una scuola di Witcher, che qualcuno ha provato a decifrare in qualche modo.

Nelle ultime ore il medaglione che appare nell’unico teaser del nuovo The Witcher ha fatto molto discutere, perché tutti hanno provato a capire di che animale si trattasse.

Come riportato da Kotaku, il nuovo medaglione appare infatti profondamente diverso da quello utilizzato dalla Scuola del Lupo, o da qualunque altra scuola presente all’interno della saga videoludica e letteraria.

Per questo motivo, molti fan sono convinti che il nuovo capitolo di The Witcher includerà una scuola inedita: l’animale raffigurato nel medaglione sembra infatti assomigliare a una lince, fino a questo momento inutilizzato.

Poco fa è arrivata la conferma, riportata ai microfoni di Eurogamer.net da parte di CD Projekt Red, dalle parole di Robert Malinowski, direttore delle comunicazioni:

«Ok, alcuni misteri non devono essere così misteriosi. Posso confermare che il medaglione è, effettivamente, fatto a forma di lince .»

Confermato quindi il coinvolgimento di una scuola di witcher inedita nel nuovo episodio videoludico, perché la Scuola della Lince non è mai apparsa finora nella lore ufficiale della saga.

Chissà se, a questo punto, lo studio polacco ci darà anche delle informazioni sul coinvolgimento o meno di Ciri, che secondo molti sarà la nuova protagonista.

Un titolo per cui CD Projekt Red ha imparato una lezione molto importante, e non succederà ciò che è accaduto con Cyberpunk 2077.

