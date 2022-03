The Witcher avrà una scuola inedita? CD Projekt lancia indizi importanti

L’annuncio a sorpresa di un nuovo capitolo ambientato nella saga di The Witcher ha inevitabilmente acceso l’entusiasmo degli appassionati, che si stanno interrogando su quali novità potremo aspettarci nel nuovo episodio di CD Projekt.

Il grande successo ottenuto da The Witcher 3 ha infatti reso Geralt uno dei protagonisti più amati nella storia videoludica: tuttavia, questo nuovo episodio sarà un netto taglio con il passato, lasciando dunque molti interrogativi.

Il team di sviluppo ha infatti specificato di non aver mai annunciato The Witcher 4, ma che questo nuovo episodio sarà l’inizio di una nuova grande saga.

Per questo motivo non dovremmo poter assistere nemmeno al ritorno di Ciri, ma il team di sviluppo ha lasciato intendere che una delle ipotesi più improbabili potrebbe in realtà rivelarsi veritiera.

Come riportato da Kotaku, il nuovo medaglione appare infatti profondamente diverso da quello utilizzato dalla Scuola del Lupo, o da qualunque altra scuola presente all’interno della saga videoludica e letteraria.

Per questo motivo, molti fan sono convinti che il nuovo capitolo di The Witcher includerà una scuola inedita: l’animale raffigurato nel medaglione sembra infatti assomigliare a una lince, fino a questo momento inutilizzato.

Un’allusione che è stata però alimentata da una fan fiction presente su un popolare dominio online, la cui rappresentazione della Scuola della Lince appare però incredibilmente somigliante all’immagine ufficiale rilasciata da CD Projekt.

CD Projekt non ha però fatto nulla per smentire quest’osservazione, anzi: di fronte a un’osservazione di un fan, che sottolineava come il medaglione assomigliasse proprio a una lince, il Global Community Director ha risposto pubblicando semplicemente una gif in segno di approvazione.

Il team sembra dunque confermare l’intenzione di voler sviluppare una nuova storia ambientata nell’universo di The Witcher, con elementi inediti ed escludendo potenzialmente il ritorno di Ciri e altri iconici personaggi.

Va comunque detto che al momento CD Projekt ha solo ribadito ufficialmente che questa sarà «una nuova saga», senza svelare ulteriori dettagli sul progetto: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero nuovi dettagli o conferme.

Sappiamo però che il team si prenderà tutto il tempo necessario per realizzare un’avventura all’altezza delle aspettative: CD Projekt ha imparato un’importante lezione dal caso Cyberpunk 2077 e non ripeterà gli stessi errori.

A garantirlo è stato il nuovo game director, che arriva direttamente dallo spin-off Gwent: i fan del gioco di carte potranno dunque aspettarsi grandi novità in tal senso.

Ricordiamo che il nuovo episodio della saga sarà sviluppato in collaborazione con Epic Games, ma il team ha già garantito che il prossimo The Witcher non uscirà in esclusiva su alcuno store.