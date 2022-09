The Witcher, confermati altri giochi oltre al nuovo capitolo ufficiale

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene i fan stanno guardando da tempo al nuovo capitolo annunciato da CD Projekt RED.

Le avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) sono arrivate a conclusione, ma a quanto pare le storie da raccontare non sono finite.

Ad aprile, CD Projekt aveva svelato alcuni dettagli della lavorazione del nuovo The Witcher in Unreal Engine 5, tanto che si aspetta di fare grandi cose con l’engine.

Ora, tra un fan project in UE5 e l’altro, sembra proprio che lo sviluppatore polacco stia già guardando oltre il prossimo capitolo attualmente in lavorazione.

Come riportato da VGC, CD Projekt ha confermato l’intenzione di pubblicare più di un gioco oltre al prossimo capitolo principale della serie The Witcher.

L’azienda ha rivelato a marzo che il nuovo episodio darà il via a “una nuova saga” per il franchise. Alla richiesta di ulteriori dettagli durante la telefonata di mercoledì di CD Projekt sugli utili del primo semestre, il presidente e co-amministratore delegato Adam Kiciński ha reso noto che l’azienda prevede di pubblicare una serie di nuovi titoli di The Witcher.

«Ne abbiamo in mente più di uno», ha confermato Kiciński. «La prima saga era composta da tre giochi, quindi ora stiamo pensando a più di un capitolo, ma siamo in pre-produzione del primo episodio della seconda saga di The Witcher».

L’azienda ha confermato in precedenza che il titolo open-world sarà realizzato con l’Unreal Engine di Epic Games, anziché con il REDengine, il motore proprietario dei precedenti capitoli della serie e di Cyberpunk 2077.

Restando in tema, avete letto che potrebbe essere finalmente giunta al termine l’attesa dei fan per novità relative alla versione next-gen di The Witcher 3?

Ma non solo: Cyberpunk 2077 ha svelato la sua prima espansione massiccia chiamata Phantom Liberty, ma cosa accadrà dopo al titolo di fantascienza?