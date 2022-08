The Witcher 3 next-gen, arriva la data d’uscita? CD Projekt svela un nuovo evento

Potrebbe essere finalmente giunta al termine l’attesa dei fan per novità relative alla versione next-gen di The Witcher 3: CD Projekt Red ha infatti svelato un nuovo evento streaming per celebrare il suo ventesimo anniversario.

Sembra che l’evento sarà principalmente dedicato a Gwent Rogue Mage, l’espansione single player del celebre gioco di carte che fece il suo debutto proprio nel terzo capitolo open world di Geralt (potete acquistare l’edizione GOTY a meno di 17 euro su Amazon).

Ed è esattamente per questo motivo che molti fan si aspettano di poter scoprire la data di lancio della versione next-gen di The Witcher 3, anche tenendo in considerazione che gli sviluppatori hanno promesso il lancio per l’ultimo trimestre del 2022.

L’evento seguirà di una settimana la presentazione dedicata a Cyberpunk 2077, che contrariamente alle aspettative non ha però svelato alcuna importante novità: occorre dunque tenere saldamente i piedi per terra e non farsi prendere eccessivamente dall’entusiasmo.

CD Projekt RED non ha svelato cosa vedremo nel dettaglio durante la presentazione, ma ha anticipato che potremo vedere il viaggio di Alzur, il potente mago apparso in Gwent, insieme al gameplay designer Adam Biedrowski.

L’appuntamento con la diretta streaming è fissato a mercoledì 31 agosto alle ore 16.00 locali: non sappiamo se Gwent sarà l’unico protagonista o se ci sarà effettivamente spazio per l’edizione next-gen di The Witcher 3, ma considerando che sarà l’ultimo dei loro appuntamenti streaming potrebbe valere la pena per i fan di tenere d’occhio la diretta.

