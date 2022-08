The Witcher 4 è solo un sogno dei fan, ma mostra la potenza dell’Unreal Engine 5

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene la versione next-gen dell’universo fantasy di CD Projekt RED si stia facendo attendere.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) approderà nel corso dei prossimi mesi anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una nuova versione pensata specificatamente per le piattaforme di attuale generazione.

E se all’orizzonte è previsto anche un nuovo capitolo originale della saga (ancora senza titolo ufficiale ma che promette essere davvero grandi cose), saprete altrettanto bene che i fan odiano starsene con le mani in mano.

Quindi, dopo un primo concept trailer di un fantomatico The Witcher 4 che poneva l’accento sui volti dei personaggi, è ora il turno di un nuovo fan project davvero notevole.

Come riportato anche da DSO Gaming, l’ormai noto TeaserPlay ha pubblicato un trailer che mostra come potrebbe apparire The Witcher 4 con l’Unreal Engine 5.

Dato che CD Projekt RED sta utilizzando proprio il nuovo motore grafico di Epic per il suo prossimo gioco ambientato nell’universo di The Witcher, sarà interessante vedere se sarà in grado di superare il risultato ottenuto dal fan.

Come di consueto, TeaserPlay ha ricreato alcune ambientazioni di The Witcher 3 utilizzando anche un modello 3D che assomiglia davvero molto a quello di Geralt. Poco sotto, nel player dedicato, trovate il video in questione.

Inoltre, l’autore ha utilizzato alcune feature tecnologiche all’avanguardia dell’Unreal Engine 5, tra cui Lumen, Nanite, Ray Tracing e Metahuman.

Il risultato finale è davvero notevole, sebbene – meglio rimarcarlo – si tratta solo di un concept art realizzato da un fan e niente di più.

Restando in tema, avete letto che potrebbe essere finalmente giunta al termine l’attesa dei fan per novità relative alla versione next-gen di The Witcher 3?

Ma non solo: su SpazioGames abbiamo deciso di usare il programma di intelligenza artificiale Midjourney per creare da zero alcune concept art di videogiochi, tra cui anche The Witcher 4.