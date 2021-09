The Witcher, confermata la Stagione 3 (e due nuove clip della Stagione 2)

Nel corso del Tudum, Netflix ha annunciato che la serie TV di The Witcher avrà ufficialmente una terza stagione, e ha svelato tante altre sorprese per l’occasione.

La produzione televisiva basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, già fonte d’ispirazione per l’RPG di CD Projekt, ha convinto molti fan della prima ora e attirato tanti nuovi appassionati.

Sappiamo già che nella Stagione 2 (in arrivo il 17 dicembre) Geralt subirà un cambiamento interiore, descritto dettagliatamente da Henry Cavill nei giorni scorsi.

Partecipare alla serie prodotta da Netflix è stato un colpo grosso per l’attore inglese, pagato cifre esorbitanti per ogni singolo episodio.

Per festeggiare la conferma della Stagione 3, Netflix ha pubblicato due nuove clip della Stagione 2, accompagnate da alcuni dietro le quinte del prequel, The Witcher Blood Origins.

Annunciare una nuova stagione quando la seconda deve ancora arrivare può sembrare una mossa audace, che allo stesso tempo testimonia il successo della produzione e la sicurezza nel portarla avanti.

Le clip, che trovate qui sotto, mostrano Geralt durante una conversazione con Nivellen e successivamente con Ciri. È stato inoltre mostrato un trailer completo della seconda stagione, in cui appare anche Vesemir.

Oltre a queste gustose novità, Netflix ha svelato un nuovo film d’animazione che riprenderà la storia vista in The Witcher Nightmare of The Wolf, prequel della serie principale.

Ma le sorprese non finiscono qui: è stata confermata la produzione di una serie TV dedicata ai più piccoli, immaginata appositamente per avvicinarli al mondo fantasy creato da Sapkowski.

Si tratta di una soddisfacente dose di novità, che lascia ben intendere la portata del successo raccolto dallo show e fa ben sperare per quelle che saranno le prossime mosse.

Con questi presupposti non è da escludere che la serie possa andare avanti per parecchio tempo, ma Henry Cavill ha già svelato per quanto intende vestire i panni di Geralt.

Se avete tentato in ogni modo di rimanere lontani dagli spoiler ma non volete privarvi di una piccola anteprima, sappiate che la trama del primo episodio avrà una sorpresa.

Sapevate che oltre alla serie TV esiste anche un manga? Il progetto è già arrivato su Kickstarter e sembra promettere davvero bene.