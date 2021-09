The Witcher: Ronin, il manga con Geralt-samurai arriva su Kickstarter

The Witcher è la saga che ha indubbiamente reso famosi in tutto il mondo i ragazzi di CD Projekt Red.

Se con Cyberpunk 2077 hanno voluto alzare l’asticella ulteriormente rispetto ai loro lavori, con i risultati che conosciamo e di cui si è parlato abbondantemente, è con le avventure di Geralt di Rivia che abbiamo capito di che pasta sono fatti gli sviluppatori polacchi.

Entrambi titoli che, a breve, torneranno anche in versione next-gen seppure le notizie al riguardo siano ancora poco rassicuranti.

Quello di The Witcher, poi, è un franchise così amato che lo abbiamo visto anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a portare fortuna ad un’atleta che ha vinto anche la medaglia d’oro.

L'atleta con il medaglione di Geralt a Tokyo 2020

Un franchise che ovviamente si è espanso anche nel mondo dei giochi da tavolo, di ruolo, e nei fumetti. Pure con spin-off molto interessanti, come The Witcher: Ronin, presente da ora su Kickstarter.

La campagna è cominciata da pochissimo sulla piattaforma di crowdfunding, e già adesso sta macinando numeri invidiabili ed è probabile che entro la fine della giornata sia completata con facilità.

The Witcher: Ronin è un manga che racconta un classico “what-if”, una rivisitazione in chiave nipponica del cacciatore di mostri Geralt.

L’idea è nata da una statua presente già da tempo all’interno dello shop di CD Projekt Red, chiamata Geralt Ronin Figure (la potete vedere qui), un esercizio di stile che è stato sviluppato fino a crearne una storia a parte.

Per quanto riguarda The Witcher: Ronin sembra essere stato fatto un lavoro molto corposo. I creatori del franchise videoludico di The Witcher hanno lavorato con alcuni talenti del mondo del fumetto giapponese per creare questa storia alternativa, in cui Geralt va a caccia di yokai ed oni (i mostri del folkore classico nipponico).

Con il pledge minimo si potrà ottenere la versione base del fumetto, con allegata la copia digitale ed una cartolina commemorativa. Mentre avanzando con le donazioni si possono sbloccare anche una fantastica miniatura di Geralt che affronta un tengu, delle illustrazioni originali ed un set di spille.

The Witcher è arrivato di recente anche su Netflix, con una serie con protagonista Henry Cavill, ma vi siete mai chiesti quanto guadagni Geralt?

Serie che ha già generato anche un film di animazione che fa da prequel, con protagonista Vesemir, l’avete già visto?

In attesa della seconda stagione, che uscirà il 17 dicembre 2021, potete fare un bel ripasso di tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati all’uscita.