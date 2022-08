The Witcher 3 Wild Hunt diventa next-gen grazie ai fan

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che molti fan attendono con trepidazione la versione next-gen del fantasy di CD Projekt RED.

L’odissea di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) approderà infatti prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una nuova versione pensata esplicitamente per le piattaforme di attuale generazione.

Prossimamente è previsto anche un nuovo capitolo originale della saga (ancora senza titolo ufficiale) che promette essere davvero interessante.

Ora, mentre alcuni fan si sono da poco sbizzarriti con un concept trailer realmente sorprendente di un fantomatico The Witcher 4, è ora il turno di una mod del terzo episodio davvero unica.

Come riportato anche da DSO Gaming, Digital Dreams ha condiviso un nuovo video che mostra The Witcher 3 Wild Hunt con Reshade Ray Tracing e oltre 100 mod.

Il filmato evidenzia anche la presenza di BlitzFX, ossia una revisione grafica che integra nel gioco moderne tecniche di rendering all’avanguardia.

Entrando nei dettagli, BlitzFX aggiunge ombre dinamiche migliorando anche il rendering del sole e dell’acqua, l’anti-aliasing della vegetazione e il tonemapping.

Poco sotto, trovate il video in questione (reggetevi la mascella, perché vi cadrà quasi certamente per terra).

Oltre a ciò, Digital Dreams ha utilizzato la Phoenix Lighting Mod e l’ormai nota Beyond All Limits Reshade Ray Tracing Mod.

Inutile dire che, nel caso in cui il vero The Witcher 3 next-gen possa avere davvero questo aspetto grafico, sarebbe un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tutti i fan.

È possibile scaricare BlitzFX e il Phoenix Lighting Mod rispettivamente da qui e da qui, mentre a questo indirizzo potete trovare anche la modlist di tutte le oltre 100 mod utilizzate per questo video.

Restando in tema, un appassionato ha rilasciato alcuni giorni fa un’interessante mod per The Witcher 3 che aggiunge nuove missioni, una nuova area esplorabile, nuovi nemici e tanto altro.

Infine, su SpazioGames abbiamo deciso di usare il programma di intelligenza artificiale Midjourney per creare da zero alcune concept art, tra cui anche The Witcher 4.