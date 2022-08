Ho usato una AI per immaginare The Last of Us 3 (e non solo) e questo è il risultato

In queste settimane, se bazzicate i social media, vi sarete accorti che molti utenti si stanno dilettando in creazioni di vario genere grazie all’ausilio di software basati su AI (Artificial Intelligence) che permettono di generare immagini di qualsiasi tipo da input testuali.

Il più noto e diffuso è al momento Midjourney, attualmente in fase beta e gratuito, il quale permette di generare alcune immagini in una manciata di secondi.

Come funziona? Il tutto è basato su un modello di linguaggio chiamato Generative Pre-trained Transformer (GPT), in grado di generare immagini sulla base di input testuali.

In poche parole, il funzionamento alla base di questo software è dato dall’inserimento nel sistema da parte degli sviluppatori di testi o documenti in modo tale che la AI li possa analizzare, simulando poi in questo modo i “meccanismi” dell’arte umana.

Anche Geoff Keighley, giornalista e conduttore di eventi come i The Game Awards e Summer Game Fest, si è di recente divertito a usare il programma di AI (qui il post Twitter).

Ora, abbiamo deciso anche noi di dare una chance a Midjourney dilettandoci in alcune creazioni di un certo livello basate su quattro giochi molto attesi dai fan.

Come primo test, abbiamo digitato le parole “The Last of us Part III” e ammirato il risultato finale: le quattro piccole immagini mostrano quella che sembra essere Ellie di spalle (oltre a un secondo personaggio misterioso, forse una ragazzina), con una chitarra in mano, immersa in ambientazioni post-apocalittiche che rimandano moltissimo allo stile Naughty Dog.

Proseguendo, abbiamo poi provato a digitare le parole chiave per altri tre videogiochi verso cui l’interesse del pubblico sembra essere davvero molto alto.

“Metal Gear Solid 6“, “The Witcher 4” e “Silent Hill Remake“ sono stati i test da noi scelti, con dei risultati tanto strani quanto stupefacenti.

Poco sotto, trovate le immagini in questione (cliccatele per una risoluzione più alta).

Le possibilità sono pressoché illimitate, così come alcuni risultanti della community sono apparsi essere realmente sorprendenti (sebbene con tutti i limiti del caso).

Midjourney si trova al momento in fase di beta, ma potete provarlo direttamente immettendo la vostra mail a questo indirizzo.

Parlando del terzo capitolo della saga di Naughty Dog, alcuni mesi fa gli appassionati si erano dati appuntamento per immaginare un’eventuale trama di The Last of Us Part III.