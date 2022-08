Come sarebbe The Witcher 4 next-gen? Così, probabilmente

The Witcher 3 Wild Hunt è un capolavoro noto ai più, tanto che in molti attendono al varco sia la versione next-gen che il nuovo progetto next-gen ambientato nell’universo fantasy di CD Projekt RED.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) approderà infatti prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una nuova versione pensata per le console di attuale generazione.

Senza contare che nei prossimi mesi è previsto anche un nuovo capitolo originale della saga ancora senza titolo ufficiale che promette essere davvero molto, ma molto interessante.

Dopo aver spento le sue prime sette candeline, un fan della saga ha ora deciso di realizzare un concept trailer realmente sorprendente di un fantomatico The Witcher 4.

Il prossimo capitolo della serie The Witcher sarà realizzato con l’Unreal Engine 5, tanto che i fan del franchise si aspettano che il gioco avrà quindi un aspetto straordinario.

Come riportato da Wccftech, un nuovo video creato da CG Adventures immagina come potrebbero essere i personaggi della saga in UE5, da Geralt di Rivia a Yennefer di Vengeberg e molti altri.

Utilizzando MetaHuman insieme al motore grafico di Epic, lo sviluppatore ha dovuto fare i conti con le limitate opzioni legate alle acconciature, alle sopracciglia e al colore degli occhi, ragion per cui l’aspetto di alcuni personaggi sono solo discreti.

Vero anche che le espressioni facciali mostrate nel video sono invece davvero impressionanti, lasciandoci immagine ciò che potrà realizzare CDPR con il nuovo gioco ufficiale.

Restando in tema, il modder Yudotbm ha rilasciato alcuni giorni fa un’interessante mod per The Witcher 3 che aggiunge nuove missioni, una nuova area esplorabile, nuovi nemici e tanto altro.

Ma non solo: avete visto che su SpazioGames abbiamo da poco deciso di usare il programma di intelligenza artificiale Midjourney per creare da zero alcune concept art di videogiochi, tra cui anche The Witcher 4?