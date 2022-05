The Witcher 3, nuove missioni, location e contenuti, grazie ai fan

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco ancora molto amato e apprezzato dai fan di tutto il mondo, i quali hanno ora dato vita a una mod realmente sorprendente.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha infatti ora dalla sua una mod che vi darà una scusa per mettere nuovamente mano al gioco, ancora una volta.

Non parliamo di uno scatto in avanti dal punto di vista grafico, bensì proprio di contenuti aggiuntivi messi in piedi dai fan, per i fan.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder Yudotbm ha rilasciato un’interessante mod per The Witcher 3 che aggiunge nuove missioni, una nuova area esplorabile, nuovi nemici e alcune nuove caratteristiche di gioco.

Dato che questa mod aggiunge di fatto nuovi contenuti al gioco, inutile dire che ne consigliamo vivamente il download (da questo indirizzo).

Entrando nei dettagli, The Witcher Alterverse aggiunge ben tre nuove missioni: queste sono Wild Orchad, Cursed Vyzima e The Devil’s Pit.

Ma non solo: come accennato poco sopra, questa mod contiene anche alcune nuove caratteristiche di gioco: ad esempio, introduce un Teleport Bolt con il quale è possibile raggiungere luoghi più elevati.

Inoltre, completando le missioni minori, un personaggio di quella quest può aiutarvi in combattimento (quando la vostra salute è inferiore al 50%).

L’Alterverso di The Witcher introduce anche l’Immersive Knockdown: in questo modo, se una guardia vi butta a terra, perdete i sensi e vi risvegliate in un luogo diverso, svestiti e calvi.

La mod aggiunge anche una modalità di invasione dei PNG molto simile a Elden Ring/Dark Souls: in questo modo, se avete più di un trofeo nell’inventario, il Cacciatore di Ombre apparirà casualmente e cercherà di saccheggiarlo.

Ricordiamo anche che nei prossimi mesi è previsto anche un nuovo capitolo della saga che CD Projekt RED promette essere davvero ricco di sorprese.