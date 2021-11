The Witcher 3, un video fa capire la portata del viaggio di Geralt

The Witcher 3 Wild Hunt arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X durante il prossimo anno, e non più nel 2021 come precedentemente annunciato, sebbene molti fan abbiano ancora ben stampata in mente l’esperienza di CD Projekt.

Difatti, in vista dell’uscita della Complete Edition, la terza avventura di Geralt di Rivia è ancora giocata da un gran numero di giocatori.

Vero anche che di recente qualcuno ha deciso di trasformare il titolo di CD Projekt RED in un gioco next-gen grazie a oltre 50 mod.

Ma non solo: un altro fan lo ha invece tramutato ancora di più in un vero e proprio gioco di nuova generazione in 8K e con ray tracing, sebbene ora un altro giocatore ha deciso di omaggiarlo in altro modo.

Uno dei motivi principali per cui The Witcher 3 è riuscito a rimanere impresso nella mente dei giocatori è anche grazie al suo vastissimo mondo di gioco.

Ora, attraverso Reddit (via Game Rant) qualcuno ha pubblicato un video di Geralt che cammina attraverso gli scenari più belli del gioco.

Il filmato non mostra alcun HUD, né altro se non il protagonista che passeggia tranquillamente attraverso le regioni del gioco.

Poco sotto, il video che mostra l’epica odissea dello Strigo:

Avete letto in ogni caso che CD Projekt aggiungerà “gradualmente” attività multiplayer ai suoi franchise più importanti, incluso probabilmente anche quello di The Witcher?

Ma non solo: i fan della saga possono anche dedicare le loro attenzioni al sorprendente peluche di Geralt, davvero imperdibile per ogni appassionato che si rispetti.

Infine, in questi giorni il CEO di CD Projekt RED ha ribadito che la società con sede in Polonia non ha intenzione di intrattenere alcuna trattativa di acquisizione.