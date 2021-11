The Witcher 3 va oltre la next-gen in un nuovo e spettacolare video 8K

Com’è noto, Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 Wild Hunt arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X solamente il prossimo anno, e non più nel 2021.

In attesa della Complete Edition, la terza avventura di Geralt di Rivia continua a essere giocata da un gran numero di giocatori.

L’aggiornamento di nuova generazione includerà contenuti aggiuntivi ispirati all’omonima serie TV di Netflix, che saranno naturalmente gratuiti.

Vero anche che di recente qualcuno ha deciso di trasformare il titolo di CD Projekt RED in un gioco di nuova generazione grazie a oltre 50 mod in grado di lasciare davvero senza fiato, sebbene ora i modder si sarebbero spinti ancora oltre.

Come riportato da Wccftech, il modder tedesco Digital Dreams ha recentemente condiviso un altro video in 8K relativo al celebre gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt RED con il preset Beyond all Limits Ray Tracing e la Wiedzmin Lighting Mod.

Il risultato finale, realmente straordinario e che trovate nel player poco sotto, mette in mostra una versione di The Witcher 3 Wild Hunt quasi oltre la next-gen e al limite del fotorealismo.

Di seguito, il video in questione.

Va detto in ogni caso che nella versione next-gen ufficiale di The Witcher 3 Wild Hunt in uscita prossimamente potrebbe inoltre venire incluse anche popolari mod per PC (CD Projekt aveva confermato di essere in trattativa con i rispettivi creatori).

Se attendete a braccia aperte questa nuova edizione dell’ultima avventura di Geralt di Rivia, sappiate anche che gli autori hanno svelato tutto ciò che è necessario sapere sull’upgrade next-gen.

Infine, i fan della saga potranno nell’attesa dirigere le loro attenzioni verso un vero e proprio peluche di Geralt, davvero imperdibile (e particolarmente tenero).