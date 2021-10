The Witcher, Geralt (e i suoi mugugni) diventano un peluche con la voce di Henry Cavill

Vi sentite orfani delle avventure dello strigo Geralt di Rivia? In scalpitante attesa della seconda stagione di The Witcher, il popolarissimo show di Netflix in uscita il 17 dicembre, i fan della saga potranno dirigere le loro attenzioni verso un vero e proprio peluche di Geralt!

Come sottolineato da DualShockers, da oggi è già disponibile in preordine da Walmart un adorabile peluche dello strigo di 11 pollici, che apparentemente dovrebbe parlare, brontolare (proprio come il nostro amato Geralt) e recitare persino frasi della serie tv Netflix con la voce di Henry Cavill.

Si tratta a ben vedere di un must have per i fan di The Witcher, oltre che di un oggetto da collezione che potrebbe essere un ottimo accompagnamento alla visione della seconda stagione, dato che il nostro soffice strigo parlante uscirà ufficialmente il 19 dicembre, ovvero due giorni dopo la data d’uscita della seconda stagione.

La seconda stagione a breve su Netflix

Nella sinossi della seconda stagione della serie targata Netflix si legge che ritroveremo un Geralt alle prese con la ritrovata principessa Cirilla, la bambina-sorpresa a lui destinata, nel tentativo di condurla a Kaer Morhen, la fortezza dove è cresciuto. Ritroveremo inoltre la maga Yennefer, di ritorno dalla straziante battaglia di Sodden. Non mancheranno inoltre intrighi e lotte per la supremazia tra le razze che dominano il Continente.

Ricordiamo inoltre che Netflix ha già confermato l’uscita di una terza stagione dell’amato show basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski.

Come sappiamo i romanzi dello scrittore polacco hanno fornito l’ispirazione all’altrettanto amata saga videoludica, giunta alla sua terza iterazione nell’ormai passata generazione di console, e oramai diventata un pilastro del genere RPG fantasy.

Sappiamo inoltre dell’arrivo di una Complete Edition di The Witcher 3 Wild Hunt, prevista per console next-gen PS5 e Xbox serie X/S. L’edizione apporterà alla terza avventura di Geralt moltissimi nuovi contenuti, inclusi dei DLC ispirati alla serie Netfllix.