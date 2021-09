The Witcher 3 diventa next-gen con Ray Tracing (e in 8K)

The Witcher 3 Wild Hunt è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo di fatto un grande classico del genere di appartenenza.

L’uscita della Complete Edition per console next-gen PS5 e Xbox Series X|S della terza avventura di Geralt di Rivia arriverà a breve con tante novità, inclusi DLC inediti ispirati alla serie Netflix.

L’attesa dei giocatori verso questi nuovi contenuti è così elevata che qualcuno si è divertito a realizzare due “falsi” DLC che meritano di essere ammirati.

Senza contare che il mondo dello strigo arriverà anche su Kickstarter grazie a The Witcher Ronin, uno spin-off decisamente interessante che non riguarda l’universo dei videogiochi.

Ora, The Witcher 3 Wild Hunt è stato nuovamente al centro di un lavoro realmente sorprendente messo in piedi dal modder Digital Dreams.

Questi ha infatti condiviso un nuovo video di presentazione del modding “Immersive Lighting 2.0”, con anche il preset per il Ray Tracing “Beyond All Limits” e altre 50 mod di vari genere, per un risultato finale che trasforma l’avventura di Geralt in un gioco di nuova generazione a tutti gli effetti.

Poco sotto, trovate infatti un video che mostra The Witcher 3 nello splendore degli 8K (via Wccftech):

Il risultato finale è davvero pazzesco: la resa dell’acqua e delle superfici, fino alla sorprendente risoluzione generale, lasciano praticamente senza fiato.

Vedendo risultati del genere (che, lo ricordiamo, purtroppo sono solo il frutto di mod non ufficiali), sarà sicuramente interessante scoprire i progressi di CD Projekt RED per quanto riguarda la vera versione next-gen di Wild Hunt.

Vero anche che la versione next-gen ufficiale sarà compatibile con le mod, nel caso proprio non voleste rinunciare a questa risoluzione fuori di testa.

Ma non solo: avete già visto anche come apparirebbe The Witcher 3 se fosse inquadrato in prima persona come Skyrim?

Infine, recuperate se vi va anche la nostra recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf, il prequel animato disponibile sul catalogo streaming di Netflix da alcune settimane.