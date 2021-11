CD Projekt è in vendita? Arriva la risposta ufficiale

Il presidente di CD Projekt RED ha ribadito in queste ore che la società con sede in Polonia non ha intenzione di intrattenere alcuna trattativa di acquisizione.

Da mesi si parla infatti della possibilità che lo studio che ha dato i natali a Cyberpunk 2077 potesse essere assorbito da un colosso delle terze parti, notizia che non hai trovato conferma.

Questo, in attesa che gli aggiornamenti next-gen del gioco di ruolo sci-fi arrivino il prima possibile, nonostante il recente rinvio al prossimo anno,

Senza contare che da poche settimane l’avventura con Keanu Reeves è stata letteralmente sommerso da recensioni positive su Steam.

In una nuova intervista con il giornale economico polacco Rzeczpospolita (via VGC), ad Adam Kiciński è stato chiesto se l’azienda stesse pensando di trovare un investitore o di annunciare qualche tipo di opzione strategica per i prossimi mesi.

«Abbiamo ribadito per anni che abbiamo intenzione di rimanere indipendenti, non volendo in alcun modo diventare parte di un’entità più grande» , ha dichiarato Kiciński. «Non stiamo nemmeno cercando un investitore strategico» .

A Kiciński è stato poi chiesto se sarebbe possibile per un’altra azienda eseguire un’acquisizione forzata di CD Projekt comprandone le azioni, sebbene il CEO abbia spiegato che lo statuto della società la tutela da un’eventualità del genere.

«Ci sono disposizioni che ostacolano significativamente le cosiddette acquisizioni ostili», ha confermato Kiciński.

Un rapporto della società di ricerche di mercato DFC Intelligence a gennaio aveva suggerito che la problematica posizione in cui CD Projekt si è trovata dopo il travagliato rilascio di Cyberpunk 2077 ha reso la compagnia polacca “una da tenere d’occhio” come possibile candidata a un’eventuale acquisizione, che a quanto pare non ci sarà.

Avete già letto in ogni caso che un retroscena dello sviluppo di Cyberpunk 2077 riguardante Takemura ha rivelato che una sezione specifica del gioco con il personaggio in questione ha creato non problemi al team di sviluppo?