The Witcher 3 serie TV, le riprese anche in Italia: ecco dove

Netflix è ormai assiduamente al lavoro sulla Stagione 3 di The Witcher, il nuovo ciclo di episodi i cui lavori sono iniziati ormai da diverse settimane.

Henry Cavill tornerà nuovamente i panni di Geralt di Rivia, lo ‘strigo’ visto anche nel franchise videoludico di The Witcher, divenuto celebre con il terzo capitolo.

E se la seconda stagione è entrata nelle classifiche più importanti di sempre, anche la terza non vuole essere da meno, a quanto pare.

Aspettando quindi di vedere le prime immagini della Stagione 3 di The Witcher, sembra ora confermato che parte delle riprese si svolgeranno anche in Europa, Italia inclusa.

Henry Cavill è Geralt di Rivia.

Il prossimo capitolo della serie di The Witcher, infatti, sarà girato in Italia, Slovenia e Croazia. Più in particolare le riprese inizieranno all’inizio del mese di marzo in Alto Adige, in provincia di Bolzano.

Successivamente, il cast e la produzione si sposteranno più a est, in Slovenia, per poi trasferirsi in Croazia per circa 10 giorni tra la fine di marzo e l’inizio del mese di aprile, come riportato da Redanian Intelligence.

Inoltre, le riprese della terza stagione dovrebbero durare poco più di venti settimane, cosa questa che confermerebbe la fine dei lavori entro luglio o al massimo i primi di agosto di quest’anno.

Avete letto in ogni caso che la Stagione 3 avrà un gruppo di nuovi personaggi mai visti prima davvero degno di nota (oltre ai protagonisti già visti nelle precedenti stagioni)?

Nell’attesa di saperne di più sulla terza stagione, recuperate anche la nostra recensione della seconda stagione, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Ma non solo: per non farvi trovare impreparati, vi suggeriamo anche di recuperare tutto quello che sappiamo sulla Stagione 3 di The Witcher, la quale promette davvero grandi cose.