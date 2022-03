Il diario di viaggio di Dark Souls sarà il vostro oggetto del desiderio

Prima di Elden Ring, uno dei maggiori esponenti del genere soulslike è stato senza dubbio il celebre Dark Souls, di FromSoftware.

Il titolo fantasy in questione si è saputo distinguere per una miriade di motivazioni diverse, tanto che nel corso degli anni non sono mancati attestati di stima e premi di ogni genere.

Basti pensare che in occasione dei Golden Joystick Awards 2021 il gioco è stato eletto come miglior titolo di tutti i tempi, che poco non è.

Senza contare che il leggendario capitolo di FromSoftware ha potuto di recente celebrare i suoi primi 10 anni, tanto c’è chi ha deciso di festeggiarli realizzando una buonissima torta al gusto falò. Ora, però, è il turno di un nuovo tributo al gioco realmente sorprendente.

Via Reddit, l’utente noto come coraezyart ha pubblicato alcune immagini del suo magnifico diario di viaggio di Dark Souls.

Interamente realizzato a mano (e a colori), questo mostra la posizione di alcuni boss – assieme a disegni realmente dettagliati degli stessi – utile a tenere traccia del dove incontrarli e in che contesto.

Senza contare anche la presenza della mappa di gioco (purtroppo assente in ogni soulslike pre-Elden Ring), con accenni a porte chiuse, falò e altri elementi degni di nota.

Ci sono anche disegni di altri nemici come il cinghiale corazzato e i Cavalieri Neri, uno dei quali ha dato del filo da torcere al giocatore.

«Dopo circa un’ora a sbattere la testa contro il muro con il Rabbit Knight [non è un errore di battitura, n.d.R.] in quell’orribile spazio ridotto, ho finalmente provato ad affrontare il boss in cima a quella torre». Quel boss è ovviamente il Demone Toro.

Poco sotto, altre foto del diario di Dark Souls.

Restando in tema di grandi creazioni, avete visto che un fan ha deciso di realizzare un dipinto di Dark Souls semplicemente spettacolare?

Ma non solo: un altro appassionato di soulslike ha dato Demon’s Souls in mano a suo nonno, ma la risposta pad alla mano è stata sorprendente.

Infine, avete letto anche che il nuovo aggiornamento di Elden Ring mette fine a un pericoloso bug sfruttato dagli hacker su PC?