The Witcher 3, Geralt ha cambiato aspetto su PS5 (le mod non c’entrano)

The Witcher 3 Wild Hunt è titolo entrato ormai nell’olimpo dei grandi classici, essendo diventato con gli anni uno dei migliori RPG d’azione di matrice fantasy.

La prossima Complete Edition prevista per console next-gen PS5 e Xbox Series X|S porterà alla terza avventura di Geralt di Rivia una valanga di contenuti, inclusi DLC inediti ispirati alla serie targata Netflix.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato letteralmente “trasformato” in un gioco di nuova generazione grazie a oltre 50 mod realmente sorprendenti.

Senza contare che nel mentre qualcuno si è divertito anche a realizzare due finti DLC che meritano senza dubbio la nostra attenzione.

Gran parte del successo della saga è sicuramente legata al personaggio di Geralt di Rivia, lo strigo il cui aspetto è contraddistinto da una lunga e folta chioma bianca.

Ora, come riportato da Game Rant, qualcuno su Reddit è incappato in una versione del witcher realmente particolare, con tanto di capelli di colore nero.

Sembra infatti che uno strano bug riscontrato su PS5 abbia letteralmente trasformato i capelli di Geralt, conferendogli un look totalmente diverso da quello notoriamente conosciuto ai più.

Stando a quanto riferito dall’utente “alion23”, il gioco ha caricato l’eroe con i capelli neri, ma il colore sarebbe poi tornato alla normalità una volta lasciata la grotta.

Curioso anche come altri giocatori abbiano notato una certa somiglianza tra il “Dark Geralt” e Corvo Attano, protagonista della serie Dishonored.

Anche la pettinatura più corta di Geralt ha fatto discutere piuttosto che il suo colore di capelli, sebbene come tutti saprete The Witcher 3 Wild Hunt offre un grado di personalizzazione dei capelli davvero notevole.

In passato in molti si sono domandati il perché della particolare colorazione bianca dei capelli di Geralt, sebbene di recente è arrivata una risposta ufficiale.

Ma non solo: recuperate anche la nostra recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf, il prequel animato disponibile sul catalogo streaming di Netflix da diverse settimane.

Infine, avete già visto anche come apparirebbe l’avventura di The Witcher 3 se fosse inquadrata in prima persona, proprio come Skyrim?