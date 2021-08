The Witcher 3 ha due “nuovi” DLC (ma c’è un’amara verità)

The Witcher 3 Wild Hunt tornerà molto presto in una ricca Complete Edition pensata per le console next-gen PS5 e Xbox Series X|S, nonostante i fan sembrano aver trovato un modo curioso per ingannare l’attesa.

La terza e ultima avventura dello Strigo sarà infatti riproposta in un’edizione forte di una cover nuova di zecca, oltre che da DLC inediti ispirati alla serie Netflix con Henry Cavill e tutte le migliore tecniche del caso.

I contenuti giocabili non sono previsti solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma anche per quanto concerne le versioni Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

La cosa sorprende solo relativamente, visto che il terzo capitolo della saga di CD Projekt è un titolo ancora molto giocato, tanto da avere già una versione next-gen in 8K che è davvero spettacolare.

The Witcher 3 Wild Hunt ha dalla sua anche due espansioni ufficiali, elogiate sia dai giocatori che dalla stampa specializzata.

Stiamo parlando di Hearts of Stone, che ha visto Geralt interagire con personaggi di peso come Iris, Olgierd e Gaunter O’ Dimm, seguita da Blood and Wine, la quale ha portato i giocatori nella bellissima Toussaint, con una storia incentrata sui vampiri.

Ora, alcuni giocatori con molta fantasia hanno iniziato a creare false espansioni basate sul mondo di The Witcher. L’utente Reddit Tolkfan ha pubblicato infatti due “fake DLC” davvero sorprendenti.

Il primo, come potete vedere coi vostri occhi poco sopra, si chiama Time and Space ed è dedicato interamente al personaggio di Ciri.

Un livello ancora superiore è raggiunto dall’espansione nominata Streets of Brazil, la quale immagina Geralt in una celebre città del mondo reale, ossia Rio de Janeiro.

L’immagine mostra la città brasiliana in tutta la sua maestosità oltre alla celebre statua del Cristo Redentore in bella vista.

Chiaramente, immaginare Geralt in una città del presente sarebbe certamente una cosa alquanto strana, senza contare che nel finto DLC farebbero la loro comparsa anche Gaunter e Yennefer.

Al momento in cui scriviamo, non sono previsti altri contenuti scaricabili oltre a quelli precedentemente annunciati: sicuramente, anche i fan della serie Netflix, ormai prossimi alla seconda stagione, gradirebbero senza ombra di dubbio.

Ma non solo: avete visto anche che un giocatore di The Witcher 3 Wild Hunt ha scoperto una quest incredibilmente rara, che molti non hanno scovato nemmeno dopo centinaia di ore?

Infine, recuperate anche la recensione di The Witcher Nightmare of the Wolf, il prequel animato disponibile sempre su Netflix.