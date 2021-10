The Witcher 3 è ancora così bello da vedere che la next-gen può aspettare

Nonostante gli anni, The Witcher 3 Wild Hunt è ancora un gioco dotato di enorme fascino, tanto che i fan amano ricordarlo all’intera community a cadenza regolare.

In attesa della Complete Edition prevista nel corso dei prossimi mesi per PS5 e Xbox Series X|S, la terza avventura di Geralt di Rivia continua a venire eletta come una delle più memorabili di sempre un gran numero di giocatori.

Del resto, di recente qualcuno ha deciso di trasformare il titolo di CD Projekt RED in un gioco di nuova generazione grazie a oltre 50 mod in grado di lasciare davvero senza parole.

Senza contare che un glitch decisamente bizzarro ha anche cambiato aspetto a Geralt di Rivia, tanto che parecchi giocatori se ne sono accorti segnalando la cosa.

Il recente annuncio di un aggiornamento per le piattaforme di nuova generazione per The Witcher 3 ha quindi riacceso l’interesse dei fan verso il gioco.

A tal proposito, forse per dimostrare quanto il titolo di CDPR sia ancora estremamente bello da vedere, un utente ha creato un impressionante video in time lapse che ci permette di riscoprire alcuni dei luoghi più memorabili del gioco (via GameRant).

Il mondo aperto di The Witcher 3 è basato sulla mitologia slava e presenta una serie di location da lasciare senza fiato, popolate da NPC e bestie di ogni genere.

Il video che trovate poco sotto mostra quindi le ambientazioni fantasy in varie fasi del giorno e con diverse condizioni atmosferiche a farla da padrone.

Questo time lapse è stato creato dall’utente Aman690 e presenta 6 luoghi diversi: il filmatoinizia con Geralt che cammina in un campo aperto vicino al castello che ospita Anna Henrietta.

Lo vediamo poi spostarsi a due riprese a Kaer Morhen, un vecchio torrione nel regno di Kaedwen. Da qui, Geralt finisce in un villaggio nel regno settentrionale di Skellige e Velen, una provincia situata nel nord di Temeria.

Il tutto si conclude con un’altra bella inquadratura vicino a un mulino a vento a White Orchard, fino a quando Geralt non viene attaccato da un nemico che viene prontamente ucciso da un colpo di spada.

Uscito nell’ormai lontano 2015, il gioco ha quindi ancora un bel po’ di fascino dalla sua, in attesa di scoprire cosa avrà in serbo per noi l’edizione next-gen.

Nel mentre, il sempre informato Redanian Intelligence ha scoperto quando inizierà ufficialmente la produzione della Stagione 3 della serie di The Witcher su Netflix.

Ma non solo: i fan della saga potranno dirigere le loro attenzioni verso un vero e proprio peluche di Geralt, davvero imperdibile.

Infine, The Witcher 3 è stato usato anche per gettare il guanto di sfida a Nintendo Switch, in un modo davvero inaspettato.