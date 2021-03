The Witcher: Blood Origins, una new entry da Vikings e Game of Thrones

Oltre alla seconda stagione della serie Netflix di The Witcher, e a The Witcher: Nightmare of the Wolf (il film animato che racconterà le origini di Vesemir, mentore di Geralt di Rivia) è in arrivo anche un terzo progetto chiamato The Witcher: Blood Origins.

Annunciato a luglio dello scorso anno, lo show sarà ambientato 1200 anni prima della nascita di Geralt e ci porterà a tu per tu con la nascita del primo witcher.

Un'immagine di Laurence O'Fuarain.

Ora, l’attesa serie spin-off ha visto salire a bordo del cast un nuovo attore proveniente da due show storici (via Deadline): Vikings e Game of Thrones. Stiamo parlando di Laurence O’Fuarain, il quale interpreterà il ruolo di Fjall.

Il personaggio fa parte di un clan di guerrieri a difesa di un re. Dopo la morte di una persona cara caduta in battaglia nel tentativo di salvargli la vita, una cicatrice gli ricorda che è perennemente alla ricerca della redenzione. Il suo viaggio lo porterà a combattere al fianco del più improbabile degli alleati, mentre cercherà la sua vendetta attraverso tutto il continente.

O’Fuarain si unirà a Jodie Turner-Smith, nei panni di Eile. Quest’ultima viene descritta come una guerriera che ha lasciato il suo clan e le vesti di guardiana della regina per seguire la sua vocazione da musicista nomade. Una resa dei conti nel continente la costringerà però a tornare a impugnare la spada mentre è alla ricerca di vendetta e redenzione.

The Witcher: Blood Origins sarà composta da sei episodi. Declan de Barra sarà lo showrunner della serie nonché produttore esecutivo, assieme a Lauren Schmidt Hissrich. Il romanziere Andrzej Sapkowski figura invece come consulente creativo dello show.

The Witcher Stagione 2 uscirà in ogni caso sul catalogo Netflix nel corso del 2021.