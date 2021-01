Ecco quanto durerà The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato ufficiale su Vesemir

Mentre siamo tutti in attesa di scoprire quando potremo vedere la seconda stagione di The Witcher, dopo i tanti imprevisti che ne hanno scandito i lavori sul set, iniziano a emergere dettagli succosi per The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato realizzato ugualmente da Netflix e che in questo caso sarà però dedicato a una storia diversa, sempre all’interno dell’universo creato dallo scrittore Andrzej Sapkowski.

Se, infatti, la serie principale segue i fatti di Geralt di Rivia, della potente maga Yennefer di Vengerberg e della giovane leonessa di Cintra, Ciri, in Nightmare of the Wolf scopriremo le origini di Vesemir, l’amato mentore di Geralt che sia i lettori dell’opera di Sapkowski che i videogiocatori amanti dei titoli di CD Projekt RED ben conoscono.

Vesemir sarà il protagonista di Nightmare of the Wolf

Sebbene non ci sia ancora una data per l’esordio del film animato, è stata resa nota anzitempo dalla divisione portoghese di Netflix, fa notare il sito specializzato Redanian Intelligence, quella che sarà la durata di The Witcher: Nightmare of the Wolf. Il racconto delle origini di Vesemir durerà infatti 1 ora e 21 minuti – una durata non certo eccessiva per un lungometraggio, che rimane quindi sotto l’ora e mezza.

Thanks to @Medievilpt who caught this, we now know the length of 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' 2D anime film, written by @BeauDeMayo pic.twitter.com/ihPnQzPOE3 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) January 22, 2021

Il film animato conterà, in parte, sulle menti e le penne che hanno già dato vita alla serie Netflix: sarà infatti a firma di Lauren S. Hissrich, già showrunner di The Witcher, e da Beau DeMayo. Le animazioni saranno invece affidate a Studio Mir, che ha già lavorato a Legend of Korra.

In precedenza, erano stati anticipati alcuni dettagli sui contenuti del film, che vi riferimmo in una notizia dedicata. A questo indirizzo, invece, lo spaventoso logo ufficiale in tutti i suoi dettagli.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire quando effettivamente la serie debutterà su Netflix, quindi non perdete di vista le nostre pagine per tutte le novità in merito.