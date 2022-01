The Rock sta per portare al cinema un altro grande videogioco, ma è mistero

Negli ultimi tempi, i film tratti da videogiochi di successo stanno aumentando a vista d’occhio, oltre a varie serie TV attualmente in lavorazione.

Basti pensare al recente Mortal Kombat, oppure al film di Uncharted di prossima uscita ispirato proprio alla celebre saga Naughty Dog.

E se purtroppo il risultato medio spesso e volentieri non è troppo esaltante (proprio come l’ultimo Resident Evil), i fan sperano sempre di poter vedere al cinema film veramente fedeli al videogame da cui traggono ispirazione.

Dopo aver recitato nei film tratti da videogiochi come DOOM e Rampage (oltre che in tantissime altre pellicole di successo), Dwayne “The Rock” Johnson si sta ora preparando per un altro film sui videogiochi.

L’attore ha infatti parlato con la redazione di Men’s Journal, rivelando di essere al lavoro su un nuovo lungometraggio ma che al momento non gli è permesso dire a quale videogioco sarà ispirato.

I fan possono in ogni caso aspettarsi un annuncio nel corso del 2022: «Non posso dirvi quale a gioco in particolare stiamo lavorando, ma ci sarà un annuncio quest’anno», ha detto The Rock (via GameSpot).

E ancora: «Porteremo sullo schermo uno dei videogiochi più grandi e caz*uti di sempre, uno a cui ho giocato per anni. Sono davvero entusiasta di portarlo ai fan di tutto il mondo. Faremo quindi un buon lavoro per gli amici gamer, oltre a fare di base un grande film.»

Nella stessa intervista, The Rock ha detto che è sempre stato “un grande fan di Madden”, sebbene non sembra che il film sarà proprio sula leggenda della NFL e testimonial di videogiochi EA che ci ha lasciato all’età di 85 anni.

Per quanto riguarda uno dei film tratti dai videogiochi migliori di sempre, abbiamo recensito Sonic – Il Film su queste stesse pagine (rinfrescatevi la memoria).

Parlando invece del film di Uncharted, Tom Holland ha fatto chiarezza sugli stunt che vedremo durante il film, incluso uno sguardo alla tanto chiacchierata scena dell’aereo.