Addio John Madden: muore leggenda della NFL e testimonial dei videogiochi EA

John Madden, una vera e propria leggenda per tutti gli amanti del football americano, ci ha purtroppo lasciato improvvisamente all’età di 85 anni durante la mattinata del 28 dicembre 2021.

Il noto ex allenatore della NFL e commentatore sportivo era una delle figure più iconiche e amate di tutto il mondo professionistico sportivo, al punto che EA Sports aveva scelto di affidare a lui il nome della sua celebre serie sportiva, il cui ultimo capitolo Madden NFL 22 è stato rilasciato solo pochi mesi fa.

La serie videoludica è riuscita a essere costantemente protagonista di record di vendite nel territorio statunitense, grazie non solo alla passione per il football americano ma anche alla grande riconoscibilità di uno dei volti più amati di questo sport.

Ricordiamo che John Madden fu protagonista di grandi risultati durante la sua carriera da capo allenatore, dato che in dieci stagioni non fu mai protagonista di alcun record negativo e fu amatissimo anche come commentatore sportivo, fino al suo ritiro avvenuto durante il 2009.

Come riportato da Game Rant, tutto il mondo ha voluto celebrare la leggenda del football sui social media, dopo l’annuncio della sua tragica scomparsa, a partire dalla NFL stessa:

The NFL is saddened to share the passing of the legendary John Madden. He was 85. pic.twitter.com/MxLFYLfY8k — NFL (@NFL) December 29, 2021

Ma non poteva naturalmente mancare anche l’abbraccio di tutto il mondo videoludico, a partire da EA Sports, che lo ha ringraziato per tutto quello che ha fatto per questo sport e chiamandolo «un campione umile».

Anche i The Game Awards di Geoff Keighley e Xbox tramite Larry Hryb hanno voluto porgere i loro omaggi ad una delle più grandi leggende di questo sport:

RIP to John Madden, legendary NFL coach and broadcaster who lent his name to EA Sports’ seminal football title. Madden was 85. pic.twitter.com/iBIZGRcUUS — The Game Awards (@thegameawards) December 29, 2021

Al momento non sono state confermate le cause del decesso, ma i primi referti hanno indicato che si è trattata di una scomparsa «inaspettata».

La sua scomparsa potrebbe comportare significativi cambiamenti anche alla nota serie videoludica di EA Sports, dato che ha sempre prestato più che volentieri il suo nome al franchise.

Il publisher potrebbe infatti decidere anche di procedere con un cambio di nome in segno di rispetto, come già avverrà con FIFA con ogni probabilità dal prossimo anno, seppur ovviamente per motivi estremamente diversi.