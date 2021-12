The Order 1886, lo ricordate? Qualcosa si starebbe muovendo

I giocatori PlayStation probabilmente lo ricordano con un mix di nostalgia e frustrazione: parliamo del gioco sviluppato dai Ready at Dawn al lancio di PlayStation 4, ossia The Order 1886.

Nato come una delle prime esclusive PS4, The Order 1886 non si è purtroppo guadagnato un sequel a causa dell’accoglienza decisamente tiepida da parte di critica e pubblico.

Alcuni mesi fa lo sparatutto in terza persona è tornato a far parlare di sé per il lavoro di un fan che ha apportato una correzione fondamentale ad una scelta stilistica molto discussa ai tempi dell’uscita.

Ready at Dawn ha comunque voltato pagina, dedicandosi anima e corpo alle sue creazioni per la realtà virtuale (e non solo). Ora, però, il marchio è forse destinato a tornare in auge, non si sa ancora in che forma.

Stando a quanto riportato anche dai colleghi di PSU, Sony Interactive Entertainment ha da poco depositato un marchio negli Stati Uniti legato a doppio filo proprio a The Order 1886.

Al momento non si hanno altre informazioni al riguardo, né il motivo per il quale il trademark sia stato rinnovato: nulla esclude che possa trattarsi della pratica standard di Sony per mantenere i diritti del gioco sotto la sua ala protettrice.

Tuttavia, nulla esclude che il rinnovo possa invece significare un qualche tipo di nuovo progetto dedicato alla IP in questione (che sia magari una remastered del gioco originale) da fare uscire nel prossimo futuro, ovviamente su PS5.

Sony non sembra avere alcuna intenzione di rilasciare neanche un aggiornamento next-gen ufficialeper The Order 1886, sebbene le cose potrebbero presto cambiare.

