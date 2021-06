The Order 1886 riceve una correzione fondamentale (ma no, niente patch next-gen)

Sono diversi anni che i giocatori PS4 sperano in un sequel di The Order 1886, uno dei primi titoli in esclusiva per la console Sony che purtroppo non ricevette il successo di critica e pubblico sperato.

Lo sparatutto in soggettiva targato Ready At Dawn vide infatti la luce il 20 febbraio 2015 solo su PlayStation 4.

Quando The Order 1886 uscì sugli scaffali dei negozi, gli sviluppatori rivelarono che uno dei loro obiettivi era quello che il loro gioco avesse un aspetto simile a quello un film, limitando i fotogrammi al secondo a 30 e aggiungendo anche un effetto letterbox (ossia le tanto odiate/amate bande nere).

In molti non apprezzarono particolarmente quella scelta, tanto che ora, a diversi anni dall’uscita del titolo, un modder si è preso la responsabilità di ‘risolvere questo problema, rendendo The Order 1886 completamente giocabile in full screen (e con evidenti miglioramenti nel frame rate).

Ecco il gioco senza bande nere.

Questa patch non ufficiale proviene dall’utente illusion0001, noto per aver creato tutta una serie di aggiornamenti non ufficiali per giochi come Final Fantasy VII Remake, Concrete Genie, P.T. e Uncharted 4.

Poco sotto, un video che mostra il notevole risultato finale ottenuto per quanto concerne il frame rate:

Secondo il blog personale del modder, esistono tre diversi tipi di patch che consentono di giocare in modi differenti. Il primo, riduce la risoluzione da 1080p a 720p.

Una risoluzione più bassa migliore ovviamente i fotogrammi a schermo, i quali – pur non raggiungendo i 60 fps stabili – arrivano a toccare i 35-45 fps.

Tuttavia, così facendo, illusion0001 ha rimosso del tutto l’effetto letterboxing, tanto che assieme alla risoluzione fissa a 720p il risultato è davvero niente male.

Al momento in cui scriviamo Sony non sembra avere alcuna intenzione di rilasciare un qualsivoglia aggiornamento next-gen ufficiale PS5 per The Order 1886, visto e considerato che non vi è alcuna volontà di rispolverare il franchise.

Sempre parlando di esclusive PlayStation, avete già visto gli ultimi scatti di The Last of Us Part II per l’anniversario del gioco e pubblicati dal PS Blog ufficiale?

Non perdete neppure le offerte del weekend su PlayStation Store (tra cui spicca anche il sorprendente Returnal).

Infine, in queste ore si sono diffusi in rete in queste ore i rumor relativi ad un possibile ritorno di PlayStation Experience, l’evento organizzato da Sony per mostrare novità in arrivo.