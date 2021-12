Parasite Eve, lo ricordate? Ci sono (forse) buone notizie per voi

Tra le saghe dormienti di Square Enix, una di quelle che meriterebbe sicuramente un rilancio a modo è senza dubbio alcuno quella di Parasite Eve.

Senza nulla togliere all’importanza di titoli più moderni come come Final Fantasy VII Remake Intergrade, i giocatori maggiormente nostalgici non direbbero no ad altri remake o remastered di giochi del passato.

Proprio in questi giorni so vocifera infatti che Chrono Cross possa presto tornare in un rifacimento di un certo spessore, nonostante l’operazione potrebbe non essere quella di un Tripla A.

Ora, come riportato da Nintendo Enthusiast, il noto sito web FantasyAnime – legato nello specifico al download di ROM e varie patch per molti giochi di ruolo, compresi giochi Square Enix – ha ricevuto un avvertimento dalla casa giapponese.

La richiesta di Square è infatti quella di eliminare i file relativi a titoli come Chrono Trigger, Parasite Eve e Front Mission.

La cosa suona quantomeno sospetta, visto che in molti pensano che si tratti della volontà del publisher di riportare in auge titoli dormienti come, appunto, anche Parasite Eve, magari in un vero e proprio remake.

Il primo capitolo del franchise di action RPG è stato lanciato per la prima PlayStation nel 1998. Il sequel, Parasite Eve II, è arrivato sulla stessa piattaforma nel 1999. Il terzo episodio, intitolato The 3rd Birthday, è stato infine pubblicato per PSP nel 2010.

A marzo dello scorso anno, Yoshinori Kitase ha proprio espresso il desiderio di vedere – prima o poi – un rifacimento delle avventure di Aya Brea.

Senza contare che nel lontano novembre 2018, Square Enix aveva registrato il marchio di Parasite Eve relativamente al territorio europeo, notizia che purtroppo non ha dato i frutti sperati.

Sempre parlando di classici, avete visto che qualcuno si è speso nella realizzazione di un fan remake di Final Fantasy IX davvero sorprendente?