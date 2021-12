Horizon Forbidden West è stupendo anche su PS4: ecco i primi screenshot

Horizon Forbidden West è uno dei videogiochi più attesi della prossima stagione di PlayStation, e sarà uno dei titoli più belli di PS5 probabilmente.

Già il precedente capitolo, su PlayStation 4, fu un vero miracolo tecnologico considerato l’hardware di riferimento e quanto c’era in giro nel 2017.

Horizon Forbidden West si è mostrato, invece, di recente durante i The Game Awards 2021, con un nuovo filmato che ci ha lasciato a bocca aperta.

Un titolo che promette di espandere ulteriormente il gameplay del suo predecessore, garantendo un’esperienza di gioco probabilmente clamorosa.

Poche ore fa, Guerrilla Games ha deciso di mostrarci finalmente la versione PlayStation 4 di Horizon Forbidden West, per iniziare a mettere i puntini sulle i.

Non con un filmato di gameplay, però, ma con una serie di screenshot pubblicati tramite Twitter, presi proprio dalla vecchia generazione di Sony.

Ecco la bellezza della nuova avventura di Aloy anche sulla console che abbiamo mandato in pensione un anno fa:

We've showed you a lot of footage of #HorizonForbiddenWest on PS5 so far, but the game also looks – and plays – stunning on the PlayStation 4! pic.twitter.com/BuVga90W5L

— Guerrilla (@Guerrilla) December 15, 2021