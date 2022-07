The Lord of the Rings Gollum torna con un trailer carico d’atmosfera

La storia dei videogiochi dedicati al Signore degli Anelli è molto lunga, e The Lord of the Rings Gollum è il prossimo titolo in arrivo.

Il titolo, che potete preordinare già su Amazon, si propone di essere uno stealth puro e ci farà giocare nei panni dell’avido Gollum.

Un obiettivo che sembrerebbe essere almeno ben inquadrato dal team di sviluppo, che nelle intenzioni espresse dal trailer ci ha dato la sensazione di un gioco in cui saremo sempre in fuga.

E la speranza è che questo nuovo videogioco sul Signore degli Anelli possa stupire anche dal punto di vista estetico, visto che sarà anche next-gen.

In occasione dell’evento Nacon Connect, Daedelic è tornata a mostrare un nuovo video di The Lord of the Rings Gollum che, tra le varie cose, se non altro mette in piedi una bella atmosfera.

Oltre ad un po’ di gameplay inedito che, effettivamente, è mancato in questi anni che sono passati dall’annuncio del gioco.

Ecco qui il nuovo filmato:

Bisogna dire che non sembra essere esattamente lo stato dell’arte dello stealth, ma la speranza è che sia almeno sufficientemente divertente.

La descrizione ufficiale ci dà qualche speranza, in effetti:

«Che si muova tra le erbe alte o nuoti nei fiumi, Gollum deve muoversi di nascosto se vuole sfuggire ai nemici durante la sua avventura. Dalle montagne di Mordor, alle miniere di Moria e passando per la foresta di Mirkwood, i giocatori esploreranno una varietà di ambienti diversi e sperimenteranno un gameplay avvincente.»

Girare per la Terra di Mezzo nei panni di Gollum è senz’altro una prospettiva affascinante, visto che i videogiocatori non hanno mai interpretato questo ruolo effettivamente.

The Lord of the Rings Gollum era stato annunciato molti anni fa, e rinviato più volte, ma ora siamo finalmente alle battute finali e scopriremo presto di che pasta sarà il titolo.

Il videogioco stealth ha infatti una data di uscita ed è molto vicina, perché andrà a riempire la seconda parte del 2022 videoludico.