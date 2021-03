Se siete appassionati di stealth date un’occhiata al gameplay di Lord of the Rings: Gollum

Gli appassionati de Il Signore degli Anelli hanno sempre i riflettori puntati su possibili adattamenti videoludici della grande opera fantasy di Tolkien: ecco perché, quando pochi giorni fa abbiamo appreso che l’ambizioso Lord of the Rings: Gollum sarebbe slittato, c’erano appassionati delusi dal dover attendere di più, ma anche altri felici del fatto che Dadedalic Entertainment – che si sta occupando del gioco – si prenderà tutto il tempo necessario a realizzare la sua visione.

Per addolcire l’attesa è arrivato un (breve) video gameplay che conferma le velleità stealth di Gollum. Il gioco, infatti, avrà meccaniche fortemente incentrate sulla furtività – e dobbiamo dire che ricorda un po’ Styx, in tal senso. Ovviamente, il fatto che vestiate i panni proprio di Gollum vi permette di godere di abilità uniche: i suoi sensi particolarmente sviluppati, ad esempio, vi danno un vantaggio tangibile rispetto agli NPC che dovrete eludere, motivo per cui sarà fondamentale sfruttarli a vostro vantaggio.

Per quanto riguarda la trama, invece, sappiamo che la sinossi si concentrerà sul tentativo di Gollum di fuggire da Barad Dur, dove è stato imprigionato da Sauron. Qui, però, avrà a che fare con sorveglianza e creature di qualsiasi genere, che renderanno difficoltoso il suo percorso.

Il titolo includerà anche un sistema di scelte che vi permetterà di decidere se agire come Gollum o come Smeagol, a seconda dei casi. Non ci sono per ora dettagli recenti su come funzionerà, confermano i colleghi britannici di Eurogamer, quindi rimaniamo in attesa di Daedalic alzi il velo su questa interessante feature.

The Lord of the Rings: Gollum arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch nel corso del 2022.