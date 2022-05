Lord of the Rings Gollum ha finalmente ha una data di uscita, ed è vicina

The Lord of the Rings: Gollum è un progetto annunciato tanto tempo fa e, finalmente, è stata svelata la data di uscita definitiva del titolo.

Il videogioco ispirato all’epopea fantasy più famosa di sempre, che potete acquistare su Amazon, aveva suscitato molta attenzione proprio per il suo protagonista.

Un videogioco che farà la gioia degli appassionati di stealth a quanto pare, visto che nei panni di Gollum si dovrà giocare proprio in maniera furtiva.

E, proprio qualche giorno fa, avevamo scoperto che The Lord of the Rings: Gollum era uno di quei pochi titoli la cui data non è stata rimandata al 2023.

Qualche istante fa è apparsa la data di uscita del videogioco dedicato all’infido Gollum, che prima era piazzata per un generico “autunno 2022”.

Il titolo stealth basato sul franchise de Il Signore degli Anelli uscirà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

E non solo, perché ci sarà anche una versione per Nintendo Switch prevista per la fine dell’anno, senza una data specifica per ora.

Come riporta VGC, adesso sappiamo anche quando potremo vestire i panni di Gollum: 1 settembre 2022.

The Lord of the Rings: Gollum era stato annunciato per la prima volta nella data di marzo 2019, e già all’epoca Daedelic aveva svelato quanto sarebbe stato fedele alla visione del canone originale.

Stando alla pagina ufficiale di Steam, il titolo potrà dare ben più di una soddisfazione ai fan dell’opera di Tolkien:

«Le decisioni che prenderai e il modo in cui giocherai influenzeranno direttamente la personalità di Gollum: essendo sempre in lotta con la sua doppia identità di Gollum e Sméagol, sta a te decidere se lasciare il sopravvento al lato oscuro di Gollum o se c’è ancora un barlume di ragione in ciò che un tempo era Sméagol. Una sola mente, ma due personalità… sei tu a decidere!»

Non manca molto, quindi, all’arrivo di Gollum nel mondo dei videogiochi. E pensare che abbiamo aspettato moltissimo, con alcuni rinvii nel mezzo.

Nel frattempo, ecco alcune immagini del gioco per ingannare l’attesa.