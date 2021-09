The Legend of Zelda, giocatore completa Ocarina of Time… senza spada!

Le imprese dei grandi giocatori di The Legend of Zelda a volte sono leggendarie come il gioco stesso, ma c’è anche chi riesce ad andare oltre ogni immaginazione.

In particolare è Ocarina of Time, uno degli episodi più amati di sempre nonché caposaldo della storia videoludica, ad essere spesso al centro di speedrun o imprese improbabili.

Non da meno è The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che grazie alla sua fisica avanzata riesce a dare ai giocatori la libertà di fare qualsiasi cosa, come battere i record di velocità.

Come anche di combattere i Guardiani in ogni modo possibile, sfruttando qualsiasi risorsa a disposizione… letteralmente qualsiasi.

Ma è possibile riuscire a completare Ocarina of Time senza usare la Master Sword, simbolo ed icona della saga di The Legend of Zelda?

A quanto pare sì, stando all’impresa di un eroico giocatore e fan del videogioco per Nintendo 64, che ha postato la sua fatica su Reddit.

L’utente, 5000dollarsuite, ha impiegato molto tempo per trovare la routine perfetta e riuscire in questa missione quasi impossibile.

D’altronde, se consideriamo che ottenere la Master Sword è obbligatorio per andare avanti nell’avventura, come si fa a non usarla davvero mai?

Semplicemente con tanto ingegno, una conoscenza a dir poco sopraffina della materia, e la capacità di saper improvvisare e pianificare ogni spostamento.

Per riuscire a completare il gioco senza spada, infatti, il giocatore in questione ha utilizzato ogni altro strumento per l’esplorazione, i dungeon ed i combattimenti, boss fight incluse.

Un’impresa che, forse, potrà ripetere anche su Nintendo Switch visto che, dalla fine di ottobre, all’interno di Nintendo Switch Online saranno aggiunti anche i titoli per Nintendo 64.

Il quale è stato solo uno dei tanti annunci che hanno completato il Nintendo Direct di ieri sera, che potete recuperare per intero a questo indirizzo.

In questa impresa Ocarina of Time è stato completamente stravolto, ma non è da meno chi ha cambiato totalmente il destino di Hyrule in Breath of the Wild.