Nintendo Direct: tutti gli annunci e i trailer

Ci siamo: dalle 0:00 e per la durata di 40 minuti circa si terrà il nuovo Nintendo Direct, con tutte le novità della Grande N previste nelle prossime settimane (e nei prossimi mesi).

Tutti i possessori di console Switch non vedono l’ora infatti di scoprire tutte gli annunci della serata, una live che promette di essere davvero interessante (perlomeno sulla carta).

Tra le varie cose che probabilmente vedremo, anche il presunto ritorno di un’amata IP, così come dei nuovi arrivi per i giochi di Nintendo Switch Online e molto altro ancora.

Insomma, una serata che anticiperà di fatto tutte le sorprese del prossimo autunno/inverno targato Nintendo, incluso ovviamente il lancio della nuova Switch OLED.

Vi aspettiamo quindi su questa pagina dalle 0:00 per seguire in diretta tutti gli annunci e i trailer che Nintendo svelerà in occasione di questo Direct di settembre davvero molto atteso.

0:00 – Prende il via ufficialmente il Nintendo Direct del 24 settembre.

0:01 – Capcom apre le danze con Monster Hunter Rise Sunbreak, previsto durante l’estate 2022.

0:03 – Arrivano nuove mappe di gioco per il multiplayer di Super Mario Party Superstars dal 29 ottobre, disponibile per console Nintendo Switch. Arrivano l’Isola tropicale di Yoshi, il Bosco boscoso e la Terra del terrore.

0:04 – Mostrato Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un misto tra RPG e board game strategico fantasy molto affascinante. Yoko Taro (autore di NieR) figura come produttore del gioco.

0:06 – Disco Elysium The Final Cut arriva su Nintendo Switch dal 12 ottobre 2021.

0:08 – Hyrule Warriors si aggiorna con due nuovi personaggi con il DLC Il Guardiano dei Ricordi, a partire dal 29 ottobre prossimo.

0:09 – Chocobo GP vuole sfidare su strada lo strapotere di Mario Kart 9 Deluxe, sempre in uscita nel 2022 su Switch.

0:10 – Il 5 ottobre alle 16:00 sarà tempo del reveal del nuovo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate.

0:11 – Kirby è tornato: Kirby e la Terra Perduta è il nuovo titolo dedicato al buffo personaggio, un’avventura 3D in tutto e per tutto estremamente accessibile e quindi giocabile anche dai più piccoli. Uscita: primavera 2022.

0:13 – Nintendo ha annunciato un nuovo Direct dedicato interamente ad Animal Crossing, con nuovi contenuti previsti a novembre 2021.

0:14 – Mario Golf torna sul campo: Koopa come personaggio giocabile e 2 nuovi percorsi disponibili a partire dalla fine del Direct di stanotte.

0:16 – L’originale Star Wars Knights of the Old Republic di Apsyr arriva anche su Nintendo Switch.

0:17 – Dying Light Stay Human arriva il 4 febbraio 2022 e sarà giocabile solo via cloud gaming su Switch, con tanto di demo in arrivo.

0:18 – Project Triangle Strategy, il sorprendente RPG tattico, torna a mostrarsi su Switch. I feedback ricevuti dopo la demo hanno permesso agli sviluppatori di correggere i difetti. Uscita a marzo 2022 con tanto di Limited Edition.

0:20 – Metroid Dread, in uscita a ottobre, si mostra nuovamente mettendo alla luce i power-up di Samus e i vari avversari che incontreremo durante l’avventura.

0:21 – Nintendo Switch Online conferma nuovi contenuti con una nuova iscrizione che porterà i giochi del leggendario Nintendo 64 (mostrati Zelda Ocarina of Time, Mario 64 e altri). Ma non solo: arrivano anche i giochi del SEGA Mega Drive, il tutto da fine ottobre.

Infine, arrivano anche i controller wireless di N64 e del Mega Drive al costo di 50 dollari l’uno.

0:25 – Confermata la Castlevania Advance Collection, una compilation contenente i classici capitoli in 2D apparsi in origine su Game Boy Advance a inizio anni 2000.

0:26 – Annunciato Actraiser, il ritorno di un vecchio classico dei 16-bit riproposto con grafica riveduta e corretta.

0:27 – Deltarune Chapter 1&2 mostrato per Nintendo Switch e disponibili gratuitamente a fine Direct come aggiornamento gratuito per Chapter 1.

0:30 – Shigeru Miyamoto sale sul palco virtuale del Direct e conferma che il film dedicato a Super Mario arriverà nelle sale a fine 2022.

Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor Joy sarà Peach, Charlie Day doppierà Luigi, Seth Rogen Donkey Konge Jack Black nel ruolo di Bowser.

Charles Martinet, storica voce di Mario nei giochi, doppierà qualcosa a sorpresa durante il film.

0:32 – Torna Splatoon 3 con un video nuovo di zecca, che mostra la città di Splatville, nella quale i giocatori si sfideranno in nuovi match all’ultimo splat. Confermata una campagna per giocatore singolo (chiamata “Il ritorno dei mammiferiani”).

0:36 – Ultimo trailer per Bayonetta 3, che si mostra con un trailer “trollata” che rimandava sia a Project GG che Astral Chain, entrambi di PlatinumGames. La sorpresa finale: un cameo che sembrerebbe essere proprio Virgil da Devil May Cry.

Tra le novità (oltre a un nuovo taglio di capelli per la protagonista) anche la possibilità di evocare veri e propri kaiju. Uscita prevista genericamente nel 2022.

0:41 – Il Nintendo Direct del 24 settembre è arrivato alla fine.