Nostalgici, gioite, perché nintendo Switch Online si riempie di giochi leggendari

Se fino a oggi la proposta di Nintendo Switch Online in termini di videogiochi non vi aveva entusiasmato perché non siete tipi da NES o SNES, sarete ben felici di sapere che da ottobre sarà possibile sottoscrivere un abbonamento con un pacchetto aggiuntivo che vi permetterà di accedere anche a dei giochi leggendari.

Quando parliamo di giochi leggendari, intendiamo ad esempio The Legend of Zelda: Ocarina of Time, comodamente sulla vostra console Switch, che guiderà la fila dei classici per Nintendo 64 che saranno integrati nel servizio.

I giochi della libreria permetteranno anche il multiplayer fino a 4 giocatori e si affiancheranno anche ad alcuni grandi classici di SEGA Mega Drive. La libreria si espanderà ulteriormente in futuro, sottolinea Nintendo, con giochi come The Legend of Zelda: Majora’s mask, F-Zero X, Pokémon Snap e Paper Mario.

Il pacchetto aggiuntivo arriverà a ottobre

Al momento non ci è dato sapere quanto costerà il nuovo abbonamento, ma viene precisato che chi ne ha già uno potrà eseguire l’upgrade, mentre chi non lo vorrà potrà semplicemente tenere attivo quello attuale – che rimarrà disponibile.

Di seguito, i giochi disponibili al lancio:

Super Mario 64

Mario Kart 64

StarFox 64

Yoshi’s Story

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

WinBack

Mario Tennis

Dr Mario 64

È stato anche annunciato che per godervi al meglio questi giochi potrete comprare i nuovi controller wireless a tema sia per Nintendo 64 che per SEGA Mega Drive, quindi se siete nostalgici asciugatevi le guance – probabilmente avete qualcosa in un occhio.

Come sempre, rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutte le ulteriori novità in arrivo dall’odierno Nintendo Direct, dedicato soprattutto alle uscite che sbarcheranno su Nintendo Switch da qui alla fine dell’anno.