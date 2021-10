The Last of Us, un giocatore ha (davvero) provato a cambiare il finale

L’originale The Last of Us è sicuramente un titolo molto importante, uno dei più incisivi tra quelli disponibili sulle piattaforme PlayStation.

L’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza memorabile, in grado di appassionare con una trama e dei personaggi davvero fuori scala.

Tra le altre cose il franchise diventerà anche una serie TV HBO, la quale promette di essere parecchio fedele all’opera originale, sperando non vi siano sorprese.

Su SpazioGames abbiamo anche pubblicato solo poche settimane le 10 curiosità che forse non conoscevate sul gioco Naughty Dog, molte delle quali davvero molto particolari.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e il finale dell’avventura di Ellie e Joel. Proseguite quindi a vostro rischio e pericolo.

Uno dei momenti più incisivi e importanti di The Last of Us è sicuramente la parte finale: vediamo Joel ed Ellie arrivare a Salt Lake City ma la ragazza viene presto rapita da una pattuglia delle Luci.

L’idea è che Ellie venga preparata per un intervento chirurgico nella speranza di produrre un vaccino: le Luci devono infatti rimuovere la porzione infetta del cervello della ragazza, causandone però la morte.

Joel, deciso a non lasciare morire la sua “figlia adottiva”, raggiunge la sala operatoria, uccide il chirurgo (a sua volta padre di Abby vista nella Part II) e porta Ellie ancora sedata fuori dalla struttura.

Ora, via Reddit, un giocatore ha cercato di essere “misericordioso” con il medico incaricato di operare Ellie: Joel prova infatti a sparare a una gamba il malcapitato, sperando così di salvargli la vita.

Poco sotto, il video che testimonia la cosa:

Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dopo il colpo di pistola il chirurgo cade in ogni caso a terra morto, dimostrando che purtroppo non c’è modo di far sì che la storia devi dai suoi binari.

Con molta probabilità, se ci fosse stato un modo per salvare il dottore, l’intera trama di The Last of Us Part II non avrebbe potuto avere luogo, cosa questa che rappresenterebbe un paradosso non da poco.

Del resto, anche un eventuale The Last of Us Part III si baserà proprio su quell’accadimento in particolare, sebbene alcuni fan abbiano già iniziato a fantasticare sulla storia del terzo episodio.

Vero anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è in arrivo, cosa questa che saprà ingannare l’attesa in maniera sicuramente corposa.

Infine, avete visto anche che qualcuno ha notato che il primo TLOU sembra avere un serio problema con le fasi stealth presenti nel gioco?