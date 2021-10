The Last of Us ha un problema con le fasi stealth? La risposta è evidente

Il primo The Last of Us è sicuramente un titolo in grado di entrare nella storia delle piattaforme PlayStation, trattandosi di fatto di uno dei giochi più importanti tra quelli sviluppati da Naughty Dog.

L’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza davvero indimenticabile oggi come ieri, sia dal punto di vista narrativo che puramente ludico, pad alla mano.

Il gioco originale diventerà tra le altre cose anche una serie TV targata HBO davvero molto attesa, la quale promette di mandare in brodo di giuggiole i fan originali.

Sempre su SpazioGames abbiamo del resto da poco pubblicato le 10 curiosità che forse non conoscevate sul titolo, in modo da recuperare qualche chicca che magari avete perso per strada in questi anni.

Tra le critiche rivolte al primo capitolo vi è certamente una gestione non propriamente perfetta delle fasi stealth, le quali – nonostante rappresentino di fatto una buona fetta del gameplay – nel gioco originale non erano di certo lo stato dell’arte.

Se n’è accorto nuovamente un utente Reddit, il quale ha portato all’attenzione della community un problema occorso durante una partita nei panni di Joel.

Dal video che trovate poco sotto, infatti, l’IA che muove la giovane Ellie sembra non prendere troppo in considerazione l’approccio maggiormente riflessivo del suo compagno.

Poco sotto, il filmato che mostra il tesissimo momento di gioco (come se non bastasse, a livello di difficoltà Survivor).

Vero in ogni caso che in The Last of Us Part II l’intelligenza artificiale dei propri compagni di viaggio è stata migliorata – e di molto – rispetto all’episodio originale uscito in origine su PS3.

Staremo a vedere se nel (presunto) remake del primo The Last of Us di cui si parla da mesi ciò servirà a correggere in corsa anche questi “difetti” relative al gameplay di un gioco altresì perfetto.

In attesa che Naughty Dog confermi ufficialmente la lavorazione della Part III, alcuni fan hanno iniziato a speculare sulla storia del prossimo capitolo.

Senza dimenticare anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è effettivamente in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori.

Per concludere, avete visto anche che qualcuno ha deciso di far vivere a Ellie e Dina una vita felice, all’interno di un simulatore di vita ben noto ai giocatori?