The Last of Us su PC è “disastroso”, ma a risollevare il morale ci pensano i meme

Da un paio di giorni è disponibile la versione PC di The Last of Us Part I, un gioco che a quanto pare è al momento funestato da problemi grafici di ogni genere, visto che la qualità finale del prodotto si sia rivelata ben inferiore alle aspettative.

Del resto, Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco PS5 (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), ma ha lasciato l’incarico aì ben meno esperti Iron Galaxy.

The Last of Us Part I è quindi stato rovinato al Day One da una pessima ottimizzazione e numerosi crash segnalati dai giocatori nel giro di poche ore.

Sebbene ciò non abbia fermato i giocatori Steam dal provarlo con mano, sembra però che la versione portatile per Steam Deck sia finita nel calderone dei meme.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, un nuovo meme è nato dal lancio un po’ “problematico” del gioco, e riguarda il personaggio di Joel su Steam Deck.

L’immagine che sta facendo il giro della rete mostra l’iconico protagonista con le sopracciglia nere, così folte che coprono sia le palpebre che una parte significativa della fronte.

Joel sembra anche avere degli zigomi così scavati da assorbire la luce, oltre ad alcune chiazze casuali tra i capelli a cui davvero non riusciamo a dare un senso.

Joel Last of Us on Steam Deck is SENDING me pic.twitter.com/TUq1F0zPEa — Kyle Campbell (@Levit0) March 29, 2023

Come spesso accade quando un gioco è fin troppo buggato al lancio, anche coloro che ne sono infastiditi sono riusciti a farsi una risata: qualcuno sostiene che il Joel su Steam Deck sia più spaventoso dei Clicker, mentre un altro è decisamente felice di sapere finalmente che aspetto ha Joel il lunedì mattina.

Siamo certi che con la patch di rito, prevista nei prossimi giorni, il gioco guadagnerà nuovamente il lustro perduto. Un vero peccato, considerando anche che l’edizione PC avrebbe dovuto rivelarsi addirittura superiore a quanto visto su PS5 in termini di feature.

In attesa di novità sullo stato degli aggiornamenti promessi da Naughty Dog, vi consigliamo di iniziare a tenere d’occhio i requisiti consigliati per essere sicuri di poter comunque giocare a TLOU senza troppi problemi.