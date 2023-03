The Last of Us Part I PC è partito male, ma c’è comunque una “buona” notizia

Da poche ore è disponibile la versione PC di The Last of Us Part I: sfortunatamente, sembra però che la qualità finale del prodotto si sia rivelata ben inferiore alle aspettative, con numerosi problemi riscontrati dai giocatori.

Ricordiamo che Naughty Dog non si è occupato in prima persona del porting del gioco PS5 (che trovate su Amazon), ma ha lasciato l’incarico ad Iron Galaxy.

Un team che, purtroppo, ha già dimostrato di avere spesso problemi con le release dei giochi PC, cosa questa che a quanto pare si è ripercossa anche sulla prima avventura di Ellie e Joel.

Problemi che sembrerebbero essersi ripresentati puntualmente anche su The Last of Us Part I per via di una pessima ottimizzazione a numerosi crash nel giro di poche ore. A quanto pare, però, ciò non ha fermato i giocatori Steam dal provarlo.

Come riportato anche da Gaming Bolt, il risultato ottenuto in termini di quantità di giocatori contemporaneamente online su Steam per The Last of Us Part I non è così male, nonostante i ben noti problemi di performance del titolo.

Il gioco è infatti piazzato in quarta posizione tra i giochi PlayStation su tale piattaforma, cosa questa che dimostra una certa affezione verso il titolo.

Secondo SteamDB, il picco di giocatori contemporaneamente online su The Last of Us Part I è stato di circa 36mila, che poco non è considerando le condizioni in cui versa il titolo al momento in cui scriviamo. Poco sotto, la classifica dei nove titoli PlayStation più giocati su PC.

God of War – 73.529 Marvel’s Spider-Man Remastered – 66.436 Horizon Zero Dawn – 56.557 The Last of Us Part I – 36.496 Days Gone – 27.450 Marvel’s Spider-Man Miles Morales – 13.539 Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri – 10.851 Returnal – 6.691 Sackboy A Big Adventure – 610

Restando in tema, è davvero triste che siano emerse tutte queste problematiche, considerando che l’edizione PC avrebbe dovuto rivelarsi addirittura superiore a quanto visto su PS5 in termini di feature.

In attesa di novità sullo stato degli aggiornamenti promessi da Naughty Dog, vi consigliamo di iniziare a tenere d’occhio i requisiti consigliati per essere sicuri di non riscontrare altri guai.

Infine, Naughty Dog ha rivelato che intende continuare a supportare i suoi giochi sia per la console Sony ma anche per i personal computer.