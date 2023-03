Requisiti PC di The Last of Us – Part I: per farlo girare al massimo serve una RTX 4080

Una delle prossime e attese uscite nel panorama dei giochi PlayStation sbarcati nel mondo PC è senza dubbio quella di The Last of Us – Part I.

Il rifacimento del capostipite della saga Naughty Dog, arrivato lo scorso anno su PS5 (lo trovate su Amazon) in vista del debutto dell’apprezzata serie HBO, sbarcherà anche su Windows il 28 marzo prossimo e, per l’occasione, Sony ha diramato i requisiti minimi e raccomandati per giocarci su PC.

Come accaduto anche in passato, la casa giapponese suggerisce diverse configurazioni, con quella di più alto livello (che mira al 4K a 60 fps con impostazioni Ultra) richiederà addirittura una RTX 4080.

Di seguito, vi proponiamo tutti i requisiti.

Requisiti PC di The Last of Us – Part I

Minimi

Per giocare a 30 fps @ 720p con dettagli a livello basso.

CPU : AMD Ryzen 5 1500X o Intel Core i7-4770k

: AMD Ryzen 5 1500X o Intel Core i7-4770k GPU : AMD Radeon 470 (4 GB) o GeForce GTX 970 (4 GB) o GeForce 1050Ti (4 GB)

: AMD Radeon 470 (4 GB) o GeForce GTX 970 (4 GB) o GeForce 1050Ti (4 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente Archiviazione: 100 GB SSD

Raccomandati

Per giocare a 60 fps @ 1080p con dettagli a livello alto.

CPU : AMD Ryzen 5 3600X o Intel Core i7-8700

: AMD Ryzen 5 3600X o Intel Core i7-8700 GPU : AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB) o AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) o GeForce RTX 2070 Super (8 GB) o GeForce RTX 3060 (8 GB)

: AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB) o AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) o GeForce RTX 2070 Super (8 GB) o GeForce RTX 3060 (8 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente Archiviazione: 100 GB SSD

Performance

Per giocare a 60 fps @ 1440p con dettagli a livello alto.

CPU : AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-9700k

: AMD Ryzen 5 5600X o Intel Core i7-9700k GPU : AMD Radeon RX 6750XT o GeForce RTX 2080 Ti

: AMD Radeon RX 6750XT o GeForce RTX 2080 Ti RAM : 32 GB

: 32 GB OS : Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente Archiviazione: 100 GB SSD

Ultra

Per giocare a 60 fps @ 4K con dettagli a livello ultra.

CPU : AMD Ryzen 9 5900X o Intel Core i5-12600K

: AMD Ryzen 9 5900X o Intel Core i5-12600K GPU : AMD RX 7900XT (FSR Quality) o GeForce RTX 4080

: AMD RX 7900XT (FSR Quality) o GeForce RTX 4080 RAM : 32 GB

: 32 GB OS : Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente

: Windows 10 64-bit, versione 1909 o più recente Archiviazione: 100 GB SSD

Sony ha anche confermato che la versione PC del gioco garantirà il supporto ai monitor ultrawide, e non solo. Come leggiamo:

«Qualunque sia stata la vostra esperienza con The Last of Us Parte I, la versione PC porta con sé numerose caratteristiche che daranno vita all’indimenticabile e intenso viaggio di Joel ed Ellie. Questa versione di The Last of Us Parte I è ottimizzata per PC con migliorie appositamente implementate per questa piattaforma. Parte I supporterà AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution, VSync e le opzioni di frame rate, oltre a una serie di funzionalità pensate appositamente per PC, inclusa la qualità variabile delle texture, delle ombre, dei riflessi, dell’occlusione ambientale e tanto altro. […] Dalle strade ostili e oppressive della ZQ di Boston fino alle case abbandonate della città di Bill, intraprenderete uno splendido viaggio attraverso gli Stati Uniti d’America con il supporto dei monitor ultrawide con proporzioni 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide».

È anche confermato il supporto a DualSense, se usato cablato, e viene riferito che ci saranno tante opzioni di personalizzazione della mappatura dei controlli.

«Mentre il nostro team era al lavoro sulla versione PC sin dall’uscita della versione PS5, abbiamo ascoltato costantemente il feedback dei giocatori. Soprattutto grazie alle opinioni della nostra community, in The Last of Us Parte I per PC verranno corretti una serie di bug e tutto il gioco avrà dei miglioramenti» aggiungono gli sviluppatori.

Nell’attesa, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it la recensione completa della controparte PS5. Per quella della serie HBO, invece, fate riferimento a questo articolo.