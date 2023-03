The Last of Us Part I su PC è un disastro: Naughty Dog risponde al review bombing

Nelle scorse ore è stata finalmente rilasciata la versione PC di The Last of Us Part I: sfortunatamente, sembra però che la qualità finale del prodotto si sia rivelata ben inferiore alle aspettative, con numerosi problemi riscontrati dalla community.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la pagina ufficiale su Steam è stata presa di mira dal review bombing e presenta addirittura il 68% di recensioni negative, portando il remake di Naughty Dog ad avere una valutazione “Perlopiù negativa” sullo Store.

Ricordiamo che il team di sviluppo non si è occupato in prima persona del porting del gioco PS5 (che trovate su Amazon), ma ha lasciato l’incarico ad Iron Galaxy: un team che, purtroppo, ha già dimostrato di avere spesso problemi con le release dei giochi PC.

Problemi che sembrerebbero essersi ripresentati puntualmente anche su The Last of Us Part I: VGC segnala infatti le numerose recensioni negative con le lamentele degli utenti, che vanno da una più “semplice” pessima ottimizzazione a numerosi crash nel giro di poche ore.

Tra i numerosi problemi viene perfino segnalato il processo di pre-shader building tremendamente longevo, che in alcuni casi avrebbe richiesto perfino più di un’ora di tempo per inizializzare il tutto, sia su PC che su Steam Deck, come segnalato ad esempio dallo youtuber DreamcastGuy:

L’enorme numero di segnalazioni non poteva certamente essere ignorato da Naughty Dog, che ha provato a rassicurare tutti i fan promettendo nuovi aggiornamenti in arrivo il prima possibile:

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.

We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023