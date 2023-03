The Last of Us su PC sarà più “ricco” rispetto alla versione PS5

The Last of Us ha ricevuto di recente un remake, una versione migliorata del gioco originale specifico per console PS5, il quale è in arrivo anche su PC.

Predecessore dell’altrettanto noto TLOU Part II (potete acquistarlo a un prezzo notevole su Amazon) la prima avventura di Ellie e Joel è entrata nel cuore dei giocatori di tutto il mondo.

Di recente, è stato reso noto il nome del team di sviluppo che si è occupato del porting del titolo in questione (e no, non è Naughty Dog).

Ora, come riportato anche da Eurogamer, sembra proprio che l’edizione PC di TLOU Part I abbia framerate sbloccato, FSR, DLSS e altro ancora.

L’uscita di The Last of Us Part I per PC è ormai alle porte: in attesa della release, lo sviluppatore e publisher Naughty Dog ha pubblicato un breve video che mostra altre caratteristiche in arrivo.

Al lancio, su PC, il gioco includerà quindi un framerate sbloccato, il supporto FSR, una modalità speedrun (potrebbe essere necessaria una certa progressione della storia prima di poter sbloccare questa modalità) e una modalità permadeath, feature che faranno senza alcun dubbio gola anche ai possessori di console.

Poco sopra, in apertura di notizia, trovate in ogni caso il breve trailer che mette sul piatto le nuove feature di TLOU Part I su PC.

Nell’attesa del lancio del gioco su PC, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it la recensione completa della controparte PS5, nella quale vi abbiamo spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Per quanto riguarda la review della serie TV HBO, da poco giunta a conclusione, fate riferimento a questo articolo.