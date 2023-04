The Last of Us Stagione 2, i fan hanno trovato la Abby perfetta (ma c’è una brutta notizia)

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene a quanto pare già è tempo di parlare della Stagione 2 e dei suoi personaggi.

Lo show ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie targata Naughty Dog (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno lasciato il pubblico pienamente soddisfatto.

Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato la Stagione 2 della serie principale, che a quanto pare ripercorrerà parte del secondo capitolo della serie di videogiochi.

Ora, dopo che gli appassionati si sono riversati sui social per esprimere le loro preferenze per quanto riguarda la star che dovrebbe interpretare Abby, altri fan hanno avvistato l’attrice perfetta, apparsa nella serie The Mandalorian.

Come riportato anche da Gaming Bible, i fan su Reddit pensano di aver già scelto la persona perfetta per interpretare il personaggio di Abby nella seconda stagione dello show HBO.

Si tratta di Katy O’Brian, nota soprattutto per il ruolo di Jentorra in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Elia Kane in The Mandalorian.

«Katy O’Brian in The Mandalorian. Non mi interessa l’età. È Abby al 110%», ha scritto l’utente GUNNER_BASS, mostrando immagini affiancate dell’attrice e di Abby.

Altri sono totalmente d’accordo: «Porca pu**ana! Ce la vedo benissimo! Grande colpo d’occhio!» ha risposto un fan. «Sono fottu*amente d’accordo! Mi sono sentita così mentre guardavo questa stagione», ha commentato un altro. «SÌ, SÌ, SÌ, SÌ. Assolutamente. Lo adoro», ha concordato un altro.

Non è la prima volta che i fan notano come la O’Brian sarebbe una potenziale scelta di casting per Abby, ma l’attrice stessa ha già rivelato che quasi certamente non sarà così.

Il mese scorso ha twittato: «In tutta sincerità: non appena è uscito TLOU, ho detto al mio team di tenerlo d’occhio. Quando hanno annunciato lo show, ho chiesto ad alcuni […] di vedere se potevo ottenere un’audizione. Nada. Apprezzo il supporto, ma non è nei piani».

Del resto, gli showrunner potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se il personaggio Abby farà la sua apparizione sin da subito.

Restando in tema, Craig Mazin ha ribadito che sono in programma altre stagioni oltre la seconda, attualmente in pre-produzione.